Pred nami deževen teden, a prazniki bodo suhi

Danes dopoldne bo predvsem v južnih in zahodnih krajih občasno rahlo deževalo, medtem ko bo na severu in vzhodu države ostalo suho vse do poznega popoldneva. Zvečer se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo, ob morju se bo okrepil jugo.

Kot so še zapisali pri Arsu, do četrtka največ padavin pričakujejo v Zgornjem Posočju in na območju Snežnika, kjer lahko pade okoli 150 mm dežja. Nekoliko manj padavin, od 60 do 120 mm, bo padlo na Trnovskem gozdu in drugod v Alpah. Precej dežja, od 50 do 80 mm, bo padlo tudi na Primorskem in v delu Notranjske. Manj dežja bo v osrednjem delu Slovenije, od 20 do 40 mm, na vzhodu od 10 do 30 mm, na skrajnem severovzhodu pa pod 10 mm.

Več dežja ponovno pričakujejo v četrtek in petek, ko bo naše kraje prešla oslabljena hladna fronta. Skozi ves teden bo težišče padavin ostalo v zahodni Sloveniji.

Kislo napoved so zaključili nekoliko bolj optimistično: "Konec tedna padavin ne pričakujemo." Za velikonočne praznike, ki prinašajo podaljšan vikend, dežnika torej ne bomo potrebovali.

Pa tudi prav debelih oblačil ne. Arso namreč za ta teden napoveduje, da bo vse dni nadpovprečno toplo.