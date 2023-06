Pred nami eden izmed najhujših tednov na cestah, ponekod že zastoji

Slovenske ceste bodo najbolj obremenjene danes popoldne in jutri dopoldne. Promet se ponekod že zgoščuje, predvsem na Primorskem ter v okolici Ljubljane in Maribora.

Ta konec tedna na slovenskih cestah začne veljati dodatna omejitev tovornega prometa. Tovornjaki, težji od 7 ton in pol, tako na slovenske avtoceste poleg nedelj ne smejo zapeljati tudi ob sobotah med 8. in 13. uro. Na nekaterih odsekih prepoved velja med 6. in 16. uro. Omejitev velja do 3. septembra.