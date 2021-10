Popoldne možni krajevno močnejši nalivi

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Moški pride v ženitno posredovalnico in začne naštevati: ''Star sem trideset let, zdrav sem, ne kadim, ne pijem, imam avto in stanovanje in kemično čistilnico.''

Zaposleni v posredovalnici reče: ''Krasno! Tu imamo nekoga, kot nalašč za vas. Dekle je lepo, inteligentno, ima petindvajset let, zdravo, zaposlena je kot tajnica in ima čisto majčken madež iz preteklosti ...''