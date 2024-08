Pred nami infarktni vikend na cestah, zastoji že nastajajo

Ta konec in začetek prihodnjega tedna pričakujte povečan promet proti Avstriji, predvsem zaradi zaključka počitnic v nekaterih državah in bližajočega šolskega leta. Najbolj obremenjeni bodo primorska avtocesta, ljubljanski zahodna in južna obvoznici, gorenjska avtocesta pred Karavankami ter štajerska pred Šentiljem. Zaradi asfaltiranja bosta na štajerski avtocesti od sobote zvečer do ponedeljka zjutraj zaprta uvoza Trojane v smeri proti Ljubljani in Mariboru, napoveduje Dars.