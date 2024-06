Prihaja prvi letošnji vročinski val: ogrelo se bo vse do 35 stopinj Celzija

Vročina se bo začela stopnjevati v začetku tedna, ko bo že okoli 30 stopinj Celzija. Nato bomo vsak dan dodali še stopinjo ali dve. To pomeni, da bomo v četrtek in petek, ko bo predvidoma vrhunec vročinskega vala, marsikje dosegli in verjetno tudi presegli 35 stopinj Celzija. Skupaj z vročo afriško zračno maso se bo k nam razširil saharski prah, poleg tega pa bo v zraku tudi veliko vlage, zato bo visoke temperature še težje prenašati.

Ker se bodo poleg nižin močno ogrele tudi višine, bodo popoldanske plohe in nevihte večji del prihodnjega tedna malo verjetne. Vreme bo tako zelo primerno tudi za košnjo in sušenje sena.

Konec prihodnjega tedna bo vročina nekoliko popustila, a verjetno ne za dolgo, saj bi lahko bili že zadnji junijski dnevi spet bolj vroči.

Spodnja fotografija prikazuje napoved najvišjih temperatur za prihodnji petek.