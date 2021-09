Pred nami je še nekaj sončnih in zelo toplih dni, nato se bo ohladilo

V preteklosti smo bili septembra pogosto deležni obilnih padavin in tudi poplav, letošnji september pa se nam vsaj za zdaj kaže v povsem drugačni luči, saj sonca in prijetnih temperatur zares ne manjka. Večinoma sončno in še za spoznanje toplejše vreme nas bo spremljalo tudi v prvi polovici novega tedna. Po nižinah bodo najvišje temperature okoli 30 stopinj Celzija. Ohladitev s padavinami lahko pričakujemo šele v četrtek ali petek, a tudi takrat najverjetneje ne bo šlo za večjo količino dežja, kar pomeni, da se bo suša v večjem delu Slovenije še nadaljevala.

icon-expand Trgatev FOTO: Jani Dolinšek

Čeprav smo že krepko zakorakali v meteorološko jesen, nas na jesen v zadnjih dneh spominjajo le jutra, medtem ko so popoldnevi marsikje še povsem poletni. Včeraj je bilo najtopleje na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se je ogrelo do 30 stopinj Celzija, drugod smo izmerili od 25 do 28 stopinj Celzija. Poletne temperature smo sredi septembra pogosto imeli tudi v preteklih letih, če pa pogledamo še malo dlje v preteklost, se je že zgodilo, da je kimavec bolj prikimaval zimskim razmeram. Enajstega septembra pred 49 leti je bilo na Koroškem zabeleženo najzgodnejše sneženje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine. Zelo nizko je sredi septembra snežilo tudi leta 1977, ko je na Notranjskem nad 700 metri nadmorske višine lokalno zapadlo celo več kot 10 centimetrov snega, tanka snežna odeja je 17. septembra prekrila tudi Ribnico in Kočevje.

icon-expand Letos so tudi najvišji vrhovi še kopni. FOTO: Malči Meglič

Letos so razmere povsem drugačne, saj so tudi najvišji vrhovi kopni, in tako bo ostalo še kar nekaj časa. Nad večjim delom celine se je namreč ustalilo območje visokega zračnega tlaka, ki preprečuje, da bi se oblačni pasovi z izrazitejšimi padavinami pomikali v našo bližino. Sprememba vremena z nekoliko nižjimi temperaturami in padavinami nas bo dosegla šele v drugi polovici tedna, a tudi takrat najverjetneje ne bo šlo za večjo količino dežja. Ker tudi dolgoročnejše napovedi ne kažejo, da bi nas lahko v prihodnjih treh tednih zajelo kakšno obilnejše jesensko deževje, vse bolj verjetno postaja, da se bo letošnji september uvrstil med pet najbolj suhih septembrov v zgodovini meritev.

Zaradi vse daljših noči in velikega pomanjkanja padavin listje predvsem v višje ležečih krajih že spreminja barvo, prve spremembe pa lahko opazimo tudi že po nižinah. Jesenske barve so najizrazitejše, ko je prehod iz poletja v jesen hiter, dnevi so sončni in topli, noči pa sveže, vendar morajo temperature še vztrajati nad ničlo. Kadar je prehod iz poletja v jesen komaj opazen, se listje obarva manj izrazito.

Kakšna je podrobnejša vremenska napoved? Nedelja bo v večjem delu Slovenije sončna, na nebu bo le nekaj plitvih kopastih oblakov. Gostejša oblačnost bo prekrivala hribovite kraje na severu države, kjer bo popoldne nastalo nekaj ploh, lahko se bo razvila tudi kakšna nevihta. Zelo poletno bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ob šibki burji ogrelo do 30 stopinj Celzija. Dve stopinji manj bosta na Obali. Podobno toplo bo tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Od 23 do 25 stopinj Celzija pa bodo termometri kazali na severu države. Še za spoznanje toplejši zrak bo k nam dotekal jutri, ko bomo prav tako imeli veliko sonca, občasno pa bo na nebu tudi nekaj oblačnosti. V gorskem svetu bo lahko popoldne spet nastala kakšna kratkotrajna ploha.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com