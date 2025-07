Pred nami je vremensko in prometno pester poletni vikend

Prvi pas neviht nas je dosegel že zjutraj, drugega lahko pričakujemo v noči na nedeljo, ko se bo jedro pomaknilo bliže k nam. "Prav takrat lahko znova nastajajo novi nalivi, ki bodo lokalno lahko povzročili nevšečnosti. Govora je seveda o možnosti hudourniških poplav in razlivanja nekaterih hudournikov (ne pa o poplavah večjih razsežnosti) zaradi močnih nalivov. Točna ocena skupne višine padavin po krajih ali regijah je nemogoča, saj gre za višinski ciklon, ki je zelo nepredvidljiv in pri katerem ni mogoče natančno napovedati njegovega gibanja," so zapisali na Neurje.si .

Ob morebitnih nevihtah nad severnim Jadranom lahko zgodaj zjutraj ob morju zapiha tudi okrepljen veter zahodnih smeri, zato previdnost za vse, ki tam kampirajo, ne bo odveč, so opozorili.

Sredi dneva in popoldne bodo padavine oslabele in ponekod prehodno ponehale, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo v Zgornjesavski dolini, okoli 19, drugod od 22 do 26 stopinj Celzija, so v petek napovedali meteorologi.

Drugi del intenzivnejšega vremenskega dogajanja pričakujejo danes zvečer in v noči na nedeljo, ko bo preko naših krajev potovalo višinsko jedro hladnega zraka. "Padavine se bodo znova okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob nevihtah bodo ponekod zopet možni nalivi," so zapisali v Agenciji za okolje.