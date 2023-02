Pred nami najhladnejši dnevi te zime

Z okrepljenim severnim vetrom se je na južno stran Alp spustila polarna zračna masa, zato bomo v novem tednu marsikje izmerili najnižje temperature v letošnji zimi. Zelo hladno bo že ponedeljkovo jutro, še bolj mrzla pa bosta torek in sreda, ko se bo lahko na mrazu izpostavljenih mestih s snežno odejo živo srebro spustilo tudi pod –20 stopinj Celzija, v večjem delu Slovenije pa bodo termometri pokazali od –10 do –7 stopinj Celzija. Zelo hladno vreme s temperaturami, ki se kljub večinoma sončnemu vremenu tudi čez dan ne bodo dvignile kaj dosti nad ničlo, bo vztrajalo do vključno petka, nato bo mraz predvidoma nekoliko popustil.

icon-expand V prihodnjih dneh bomo marsikje izmerili najnižje temperature v letošnji zimi FOTO: Adobe Stock

Od toplih popoldnevov, ki so nas spremljali v zadnjih dneh, se za nekaj časa poslavljamo. Iznad polarnih predelov se namreč nad Evropo spušča občutno hladnejša zračna masa. In kljub temu da večji del Slovenije ne beleži snežne odeje, so pred nami najbolj mrzli dnevi letošnje zime. Prihod polarne zračne mase je že včeraj naznanil okrepljen severni veter, ki je predvsem v severnem in vzhodnem delu Slovenije povzročil nemalo nevšečnosti. Še posebej močno je pihalo pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, kjer so najmočnejši sunki severnika dosegali hitrost okoli 100, v hribih pa lokalno tudi več kot 150 kilometrov na uro. Veter je lomil veje in podiral drevesa ter odkrival strehe, na območju Kamnika in Komende ter v Zasavju je ob tem prišlo tudi do izpadov električne energije.

Razlog za tako močan veter je bil velik kontrast med ciklonom, ki se je ob višinskem prodoru hladnega zraka poglabljal nad vzhodnim Balkanom, in anticiklonom, ki se je pod vplivom hladne fronte krepil nad zahodno Evropo in Alpami. Razlika v zračnem tlaku med obema območjema je bila zelo velika, saj je znašala okoli 40 milibarov. Ker so se naši kraji znašli ravno v vmesnem območju med obema sistemoma, je nad nami pihal močan severni veter, ki se je kot fen spuščal v doline in kotline. Z izrazom fen poimenujemo močan in sunkovit veter, ki je po nastanku podoben burji. Pojavi se ob spuščanju zraka prek gorskih pregrad v zavetrne doline, torej gre za padajoč veter, ki lahko doseže tudi viharne hitrosti. V Sloveniji severni fen običajno najmočneje piha pod Karavankami, velike hitrosti pa lahko doseže tudi pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, Pohorjem, v dolini Save Bohinjke in Zgornjem Posočju. Zaradi padavin, ki se ob tej smeri vetra običajno pojavljajo na severni strani Alp, zrak, ki doseže južno stran, vsebuje bistveno manj vlage, zato se ob spustu precej ogreje. Temperatura je tako pri nas ob severniku lahko tudi za več kot deset stopinj višja, vlaga pa občutno nižja kot na podobni nadmorski višini na severni strani pregrade in ravno zaradi tega tak veter tudi imenujemo fen.

icon-expand Včeraj se je ustvarila velika razlika v zračnem tlaku med ciklonom (zelena barva) in anticiklonom (rdeča barva), zato je bil veter tako močan. FOTO: Meteologix.com

Nedelja bo vremensko mnogo bolj prijazna od sobote. Prevladovalo bo namreč sončno vreme, le občasno bo na nebu nekaj več oblačnosti. Predvsem na vzhodu in severu Slovenije bo nastalo nekaj kratkotrajnih snežnih ploh. Pihal bo severovzhodni veter, ki pa ne bo tako močan, kot je bil včeraj, zato bo dan kot nalašč tudi za vijuganje po belih strminah. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 0 do 3, na Primorskem od 6 do 8 stopinj Celzija. Precej bolj mrzlo bo v višjih legah. Na 1500 metrov bo temperatura sredi dneva okoli –9, na 2500 metrov pa –12 stopinj Celzija. Ponedeljek bomo začeli s precej jasnim in zelo hladnim jutrom. V nadaljevanju dneva bodo sončna obdobja pogosto prekinjali oblaki. Popoldne se bo ponekod spet prebudil severovzhodni veter, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com