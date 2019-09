Pred nami nekaj sončnih dni z odlično vidljivostjo

Po sredinem prehodu hladne fronte se nad Alpe in naše kraje širi območje visokega zračnega tlaka, ki nam prinaša razjasnitev. Ker bo k nam dotekal suh zrak, lahko do vključno sobote pričakujemo obilo sonca in odlično vidljivost. Vreme se bo začelo spreminjati v nedeljo, ko bo zapihal toplejši in bolj vlažen jugozahodni veter. Ta nam bo na začetku prihodnjega tedna prinesel oblake in dež.

Zelo toplo obdobje s temperaturami, ki so se povzpele skoraj do 30 stopinj Celzija, se je včeraj končalo s prehodom hladne fronte. Zapihali so občutno hladnejši vzhodni vetrovi, na Primorskem se je okrepila burja. Njeni najmočnejši sunki na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini dosegajo hitrost okoli 90 kilometrov na uro. Podobno močna burja bo vztrajala do petkovega popoldneva, nato bo postopno oslabela in ponehala.

Sunki burje v Vipavski dolini dosegajo okoli 90 kilometrov na uro. FOTO: Arso

Oblaki in veter so minulo noč preprečili izrazitejše ohlajanje, zato so jutranje temperature kljub občutno hladnejši zračni masi kar visoke, saj se v večjem delu države niso spustile pod 10 stopinj Celzija. Danes čez dan nas bo dosegla bolj suha zračna masa, ki nam prinaša razjasnitev. Dopoldne se bodo oblaki najprej umaknili v severni in zahodni Sloveniji, popoldne pa postopno tudi drugod. Najvišje dnevne temperature se bodo v večjem delu države gibale od 15 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Pred nami so sončni, a sveži dnevi. FOTO: Dreamstime

Kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh? V petek in soboto bo prevladovalo sončno vreme z odlično vidljivostjo, zato bodo razmere idealne tudi za obisk gora. Bosta pa jutri zelo sveži s temperaturami od 3 do 6 stopinj Celzija. Še kakšna stopinja manj bo v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske in Kočevske, medtem ko se ob morju živo srebro ne bo spustilo pod 10 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo v petek okoli 18, v soboto pa se bodo že povzpele do 20 stopinj Celzija. Še topleje bo seveda na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. V nedeljo se bo vreme začelo spreminjati, saj bomo prišli pod vpliv toplejšega jugozahodnega vetra. Ta nam poleg višjih temperatur prinaša tudi več vlage. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo tako nedelja oblačna z občasnim rahlim dežjem ali rosenjem, medtem ko bo na vzhodu še prevladovalo sončno vreme s temperaturami okoli 23 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV