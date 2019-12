Pred nami nekaj suhih dni z zimskimi temperaturami

Po zelo mokrem novembru in začetku decembra, ko sta bila nad celo Slovenijo povsem suha le dva dneva, nas sedaj vendarle čaka nekoliko daljše obdobje brez padavin. Veliko sonca bo predvsem v višjih legah in na Primorskem, po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije pa se bomo marsikje soočali s trdovratno meglo ali nizko oblačnostjo. Zaradi temperaturnega obrata bo v sredo in četrtek po nižinah hladneje kot v višinah.

Hladna fronta, ki nas je prešla včeraj in mejo sneženja ob koncu padavin ponekod na jugu države spustila vse do nižin, se bo danes pomaknila nad južni Balkan. K nam se širi območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo prineslo nekaj vremensko umirjenih dni. Danes se bomo še nahajali v hladni zračni masi, od jutri naprej pa bo v višine dotekal toplejši zrak. Zaradi odsotnosti močnejših vetrov in dolgih noči se bo krepil temperaturni obrat, zato bo po nižinah predvsem v sredo in četrtek veliko megle ali nizke oblačnosti, ki bo ob kombinaciji z negativnimi temperaturami kljub izostanku snega poskrbela za zimsko kuliso.

V prihodnjih dneh bo v nižjih legah nastajalo ivje. FOTO: Thinkstock

Temperature po nižinah bodo letnemu času primerne Torek bo v zahodni Sloveniji sončen z odlično vidljivostjo, čez vzhodno in osrednjo Slovenijo pa se bodo ob severnem višinskem vetru pomikali pasovi povečane oblačnosti, ki nas bodo nekoliko prikrajšali za sončne žarke. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 3 do 5 stopinj Celzija, v alpskih dolinah bo ničla, na Primorskem pa se bo ob zmerni burji ogrelo do 11 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV

Zlasti v četrtek bomo po nižinah imeli t. i. leden dan, ki je po meteorološki definiciji dan s celodnevnim minusom. Povsem drugače bo v sredogorju in tudi v visokogorju, kjer bo temperatura ves dan nad ničlo.