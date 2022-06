Pred nami nevihtno najbolj pester dan, možna neurja s točo

Neurja bodo sprva verjetnejša na severu in severovzhodu Slovenije, kasneje pa se lahko pojavijo tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem bo ostalo večinoma suho.

Danes se bodo lahko prve nevihte nad hribi razvile že kmalu po poldnevu, bolj pestro vremensko dogajanje pa nas čaka pozno popoldne in zvečer, ko pričakujemo nastanek večjega nevihtnega sistema, ki se bo od severozahoda pomikal proti jugovzhodu. Ob tem bodo glavno nevarnost predstavljali siloviti nalivi in močni sunki severnega vetra, zelo verjeten pa je tudi pojav toče, ki bo zaradi velike nestabilnosti ozračja lokalno lahko tudi debelejša.

Zaradi velike količine padavin v kratkem času (več kot 30 mm v eni uri) je danes pozno popoldne in zvečer predvsem v hribovitem svetu severne in vzhodne Slovenije zelo verjeten močnejši porast hudourniških vodotokov, prav tako so možni večji nanosi toče in vetrolomi.

Na bližajoče se neurje z močnim vetrom sicer opozarja podolgovat in nizek oblak, pod katerim se vleče padavinska zavesa. Če je ta zavesa zelenkaste barve, lahko pričakujemo točo.

Kakšno bo letošnje poletje?

Po napovedi evropskega meteorološkega centra ECMWF naj bi bilo letošnje poletje sicer dolgo, vroče in precej suho. Najtoplejši zrak naj bi se zadrževal ravno v bližini naših krajev, kjer bodo temperature presegle povprečje zadnjih tridesetih let za okoli dve stopinji, kar bi nas močno približalo doslej najbolj vročemu poletju iz leta 2003.