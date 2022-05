Pred nami nevihtno pester dan, v soboto občutna ohladitev

Letošnji maj si bomo zapomnili po zelo visokih temperaturah, ki so bile še pred dobrimi dvajsetimi leti bolj običajne za sredino poletja kot pa za zadnji mesec meteorološke pomladi. Na ravni Slovenije smo v letošnjem maju beležili že sedem dni, ko se je v najtoplejših krajih ogrelo nad 30 stopinj Celzija, kar je pravo nasprotje zadnjim trem majem, ko ni bilo niti enega takega dneva.

Sestavni del poletja so žal tudi neurja, ki so letos predvsem v vzhodnem in severnem delu države povzročila že kar nekaj škode. Ob višjih temperaturah je namreč na voljo več energije, posledično pa so lahko tudi nevihte močnejše. Po drugi strani pa nekatera območja, ki so se jim nalivi v preteklih tednih izognili, že pesti suša, stanje pa še dodatno poslabšuje veter, ki stopnjuje izsušenost površinskega sloja tal. Najslabše razmere trenutno vladajo na jugozahodu Slovenije in tudi v Ljubljanski kotlini, kjer se poleg kmetijske suše soočajo tudi z zelo nizko podtalnico.