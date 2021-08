Pred nami nov vročinski val in najverjetneje tudi vrhunec letošnjega poletja

Po desetih dneh zmernih temperatur se bomo v prihodnjih dneh počasi vzpenjali po temperaturni lestvici. Proti severu se namreč pomika vroč afriški zrak, ki bo, kot vse kaže, ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna večjemu delu Slovenije prinesel najvišje temperature v letošnjem poletju.

Do kam natančno bo seglo živo srebro, je za zdaj sicer še nekoliko negotovo napovedati. Večina izračunov meteoroloških modelov nam namenja najvišje temperature malo nad 35 stopinj Celzija, nekateri bolj ekstremni pa v začetku prihodnjega tedna sežejo celo do 40 stopinj Celzija ali lokalno še kakšno stopinjo višje. Če se to zgodi, bomo v večjem delu Slovenije presegli dosedanje temperaturne rekorde za drugo polovico avgusta, možen pa je celo nov slovenski rekord, ki trenutno znaša 40,8 stopinje Celzija – toliko so 8. avgusta 2013 izmerili v Cerkljah ob Krki.

Napoved temperatur za nedeljo in ponedeljek po meteorološkem modelu GFS FOTO: wetterzentrale.de

Še veliko bolj vroči bodo prihodnji dnevi na jugu celine. Na Siciliji bodo danes in jutri temperature lokalno segle do 47 stopinj Celzija, kar je le stopinjo manj od evropskega rekorda iz leta 1977. Do 42 ali 43 stopinj Celzija bo živo srebro prilezlo tudi v Grčiji, malo manj vroče bo v Turčiji. V drugi polovici tedna bo vročina na jugu Apeninskega in Balkanskega nekoliko popustila, se bo pa zelo vroč zrak pomaknil nad Iberski polotok, kjer se bodo temperature v soboto in nedeljo lokalno lahko približale celo 50 stopinjam Celzija.