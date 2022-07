Pred nami novo stopnjevanje vročine: do kam bo seglo živo srebro?

Po daljšem obdobju zelo vročega vremena, ki je zaznamovalo drugo polovico junija in začetek julija, smo v zadnjih dneh vendarle beležili bolj znosne temperature. Letos smo se že toliko navadili na poletno vročino, da so se temperature okoli 25 stopinj Celzija za marsikoga zdele celo prenizke, čeprav so bile povsem blizu dolgoletnega povprečja med leti 1981 in 2010. Tudi na Primorskem v nedeljo živo srebro ni preseglo 30 stopinj Celzija, kar se je zgodilo prvič po desetem juniju.

Za nekoliko bolj znosne temperature so v preteklih dneh poskrbeli severni vetrovi, ki so nam dovajali zračno maso iznad severnega Atlantika. A svežina ne bo trajala prav dolgo. Smo namreč na pragu že drugega letošnjega vročinskega vala, ki bi nam lahko po nekaterih projekcijah prinesel še višje temperature kot prvi.