Pred nami novo stopnjevanje vročine, temperatura morja se bliža 30 stopinjam Celzija

Leto 2021 se v tem tednu preveša že v drugo polovico, prva polovica leta nam je prinesla številne vremenske ekstreme. Tako smo februarja marsikje beležili rekordno visoke, aprila pa rekordno nizke temperature. Zelo hladno vreme nas je spremljalo tudi v maju, ki ga je poleg nizkih temperatur zaznamovala tudi velika, v večjem delu Slovenije celo rekordna količina padavin. Pravo nasprotje maju pa je junij, ki se bo uvrstil med tri najbolj suhe, najtoplejše in z več kot 300 urami sončnega obsevanja tudi med najbolj sončne junije v zgodovini meteoroloških meritev. V večjem delu države obilnejših padavin nismo imeli že več kot tri tedne, kar je ob sončnem in vročem vremenu v zadnjih 14 dneh močno izsušilo vrhnji sloj tal in marsikje se že kažejo prvi znaki kmetijske suše.

Po manjši osvežitvi, ki smo je bili deležni ob koncu tedna, bo v prihodnjih dneh vročina spet bolj pritisnila. Tako bo danes, jutri in v sredo prevladovalo sončno in zelo vroče poletno vreme. Močna otoplitev bo dosegla tudi višje lege, zato bo možnost za nastanek neviht do vključno srede tudi nad goratimi predeli zelo majhna. Danes izrazitejšega vetra ne bo, pihali bodo le šibki lokalni vetrovi, jutri pa bo v večjem delu Slovenije zapihal zmeren jugozahodni veter, ki bo najvišje temperature prinesel Dolenjski, Beli krajini, Posavju, Štajerski in Prekmurju. Na teh območjih se bo že danes lokalno ogrelo do 36 stopinj Celzija, jutri pa bo še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče, kar pomeni, da so možni novi junijski vročinski rekordi.