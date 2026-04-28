Pred nami občutna ohladitev, sveža jutra, ponekod možna slana

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, navajajo na Arsu.

Danes pa bo sicer zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo v noči na četrtek nekoliko okrepila. Občutno bo hladneje, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.