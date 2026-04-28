Slovenija

Pred nami občutna ohladitev, sveža jutra, ponekod možna slana

Ljubljana, 28. 04. 2026 06.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Ne.M.
Zmrzal

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, v torek čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, lahko preberemo na spletnih straneh Arsa. Popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta.

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, navajajo na Arsu.

Danes pa bo sicer zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo v noči na četrtek nekoliko okrepila. Občutno bo hladneje, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Ponekod možna slana

V noči na četrtek se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, tudi v notranjosti bo ponekod pihal severovzhodni veter, navajajo na Agenciji RS za okolje. V četrtek in petek bo večinoma jasno, burja na Primorskem pa bo v četrtek čez dan oslabela. Jutra bodo sveža, ponekod bo možna slana.

Slana
FOTO: Shutterstock

Največ sončnega vremena v krajih južno od nas

Od severozahoda se bo danes postopno pooblačilo. Še največ sončnega vremena s koprenasto oblačnostjo bo ostalo v krajih južno od nas. Popoldne bodo v Alpah začele nastajati plohe in kakšna nevihta, ki se bodo zvečer razširile proti vzhodu, so zapisali na agenciji za okolje. "Jutri bo povečini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in tudi kakšno nevihto. Ob severnem Jadranu se bo krepila burja," so dodali.

