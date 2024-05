Pred nami obdobje spremenljivega vremena, popoldne možni sodra in drobna toča

Težišče padavinskega dogajanja bo danes popoldne, zvečer in v noči na torek nad vzhodno polovico Slovenije, kjer bi lahko ob počasi premikajočih padavinskih celicah lokalno padla tudi večja količina dežja. Ob tem lahko pride do hitrega porasta manjših rek in hudournikov. Ob popoldanskih nevihtah se lahko na manjših območjih pojavita tudi sodra in drobna toča.