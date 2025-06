Pred nami poletni zastoji, Dars poziva k strpnosti

"Junija imamo veliko praznikov, prav tako se pri nas in v tujini začnejo šolske počitnice," je v izjavi za medije izpostavil Andrej Ribič in pojasnil, da so na Darsu na podlagi analiz poskušali izluščiti prometno najbolj kritične dneve na slovenskih avtocestah. To sta 19. in 22. junij, je dejal.

V času poletnih zastojev so v upravljavcu avtocest in hitrih cest prilagodili delo in zapore na cestah. "Naša glavna skrb je varnost v prometu in letos smo na tem področju zelo uspešni," je dejal in voznike pozval, naj bodo tudi v prihodnje previdni ter naj upoštevajo varnostne in prometne znake.

Ribič pričakuje, da bodo zastoji podobni kot v preteklih letih, upajo pa, da bodo s prilagoditvami zastoje kar se da ublažili. "Naše ceste so precej iztrošene, moramo jih obnavljati, a v teh kritičnih dneh smo nekatera dela odložili in prilagodili razmeram na cesti. Izvajali jih bomo pozneje," je še dejal prvi mož Darsa.

Med najbolj kritičnimi avtocestnimi odseki je odsek Slovenske Konjice-Dramlje, kjer dela potekajo od lanske jeseni. Od konca junija bo promet na tem delu predvidoma za 90 dni preusmerjen na polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer.