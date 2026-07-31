Pred nami prometno najbolj obremenjen konec tedna

Slovenijo je zajel tretji vročinski val letos. Agencija RS za okolje (Arso) je za Primorsko in osrednji del države izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Arso bo danes podrobneje predstavil napoved za prihodnje dni, trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, predstavil pa bo tudi sušne razmere v kmetijstvu. Na Darsu bodo danes in v soboto v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob gorenjski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

Gneča na avtocesti FOTO: Bobo

Tako želijo voznike opozoriti na pomen odgovorne vožnje, medsebojne strpnosti in pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu, ki interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Preventivna akcija bo potekala danes med 10. in 14. uro na počivališčih Jesenice (gorenjska avtocesta), Tepanje (štajerska avtocesta) in Lom (primorska avtocesta) v smeri proti Ljubljani oziroma Kopru. V soboto med 16. in 20. uro pa na istih počivališčih v nasprotni smeri, so sporočili.

'Hoja po avtocesti je prepovedana in izjemno nevarna'