Pred nami prometno obremenjen vikend, del v razcepu Koseze ne bo

Zaradi začetka počitnic v delu Nemčije lahko ta vikend vse tja do ponedeljka pričakujemo več avtomobilov na slovenskih cestah. Najbolj obremenjene bodo poti iz Avstrije proti slovenski in hrvaški obali, zgostitve v obratni smeri pa lahko pričakujemo konec vikenda. Na cestah bo veliko delovnih zapor, del na "veliki podkvi" razcepa Koseze pa ne bo.

Ker so se v delu Nemčije (na Bavarskem in v Baden-Württembergu) začele počitnice, lahko na slovenskih cestah ta vikend, pa tudi v ponedeljek, pričakujemo močno zgoščen promet. V soboto dopoldne lahko zastoje pričakujemo na zahodni ljubljanski obvoznici, od Podutika proti Brezovici, zato Dars svetuje preusmeritev na preostali del ljubljanskega avtocestnega obroča. Najbolj obremenjene bodo seveda poti iz Avstrije proti slovenski in hrvaški obali, zgostitve v obratni smeri pa pričakujemo od sobote do ponedeljka. Na začetku prihodnjega tedna napovedujejo zastoje pred prehodoma Karavanke in Šentilj zaradi povečanega tovornega prometa in avstrijskih mejnih kontrol. Čakalne dobe na mejnih prehodih pa lahko pričakujemo tudi v ponedeljek dopoldne v obeh smereh. Dela na cestah Dars je prek svojega Twitterjevega profila sporočil manj in bolj veselo novico – ta vikend bo deževalo, so pa preklicali napovedana dela na "veliki podkvi" razcepa Koseze. Predvidena je bila namreč popolna zapora v tem razcepu, torej z ljubljanske zahodne obvoznice na severno.

Na štajerski avtocesti bodo ta vikend potekala nujna vzdrževalna dela med 4.30 in 23. uro, in sicer na odseku Šentjakob–Zadobrova v razcepu Zadobrovo proti Mariboru (v soboto bo zaprt vozni pas) ter na odseku Zadobrova–Šmartinska proti Ljubljani, kjer bo v nedeljo zapora voznega in zaviralnega pasu. Zaprt bo tudi krak A priključka Leskovškova, obvoz pa bo mogoč preko rondoja Tomačevo. V obeh zaporah bo promet potekal po zoženem prehitevalnem pasu, kjer bo hitrost omejena na 60 km/h. Odstranjevanje cestninskih postaj Med Vranskim in Šentrupertom je zaradi odstranjevanja cestninske postaje in obnove cestišča delovna zapora dolga približno štiri kilometre. Dela bodo v celoti končana predvidoma v prvi polovici avgusta letos. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekajo dela odstranitve in preureditve območja cestninske postaje Tepanje. Promet je urejen z menjavanjem pasov glede na prometne tokove. Pričakovati je zastoje v smeri prometa po enem pasu. Zaradi omenjenih del so predvidoma do 12. avgusta na priključku Slovenske Konjice zaprti uvoz na AC proti Mariboru, izvoz iz AC iz smeri Maribora in Ljubljane.

Odstranjevanje cestninske postaje FOTO: Dars