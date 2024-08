Na cestah bo znova gneča, tudi zaradi praznika

Kot že nekaj vikendov pred tem, bo tudi ta konec tedna v znamenju gostejšega prometa. Številni se bodo namreč odpravili na dopust ali se iz njega vračali, gneča na cestah pa bo tudi v prihodnjem tednu.

Povečan promet bo predvsem v četrtek, 15. avgusta, ko bo praznik Marijinega vnebovzetja v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Nemčiji in Franciji. Zaradi omejitve tovornega vozila se povečano število tovornih vozil po Sloveniji pričakuje tudi v sredo, 14., in v petek, 16. avgusta.

Promet bo povečan tudi na cestah, ki vodijo do turističnih krajev v Sloveniji in v tujini. "Poleti jutranja in popoldanska konica nista več tako izraziti in se nekoliko prerazporedita tako časovno kot tudi lokacijsko," ob tem dodajajo na Prometno-informacijskem centru.

V poletnem času obstaja tudi večja verjetnost za nastanek močnejših neviht z nalivi, sunki vetra in točo. "Voznikom priporočamo, da sledijo vremenski napovedi, predvsem tudi preverjajo stanje na cestah. Prav tako pozivamo, da prilagodijo hitrost in vožnjo danim razmeram ter računajo na daljši čas potovanja oziroma možnost zaprtih cest." V primeru slabše vidljivosti prižgite vse luči, ob močnejših nalivih pa se ne ustavljajte v predorih ali pod nadvozi, saj je to nevarno in prepovedano.

Do konca tedna več policijskih kontrol

Do 11. avgusta na naših cestah poteka tudi preventivna akcija za zmanjševanje hitrosti. Policijske enote bodo na nekaterih relacijah postavile tudi več zaporednih policijskih kontrol, zato bodo lahko vozniki na svoji poti tudi večkrat kontrolirani.