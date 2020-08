Pred nami še dva nestabilna dneva, nato se vrača vročina

Včerajšnje plohe in nevihte, ki so nastajale predvsem ob alpsko-dinarski pregradi in v krajih ob meji z Avstrijo, so največ težav povzročile na Idrijskem, kjer je lokalno padla večja količina dežja in drobne toče. Močnejša nevihta je včeraj pozno popoldne nastala tudi na območju južne Avstrije, severno od Kozjaka, kjer je padala tudi debelejša toča. Nevihta se je nato pomikala proti Sloveniji, a je zaradi slabših pogojev pri nas tik pred mejo razpadla.

Zaradi vpliva višinske motnje bo ozračje danes in jutri še nekoliko bolj nestabilno. Nevihte bodo pogostejše in se bodo lahko pojavile v kateremkoli delu dneva. Spet bodo možni lokalno močnejši nalivi, sunki vetra in toča, ki pa nevšečnosti v večjem obsegu predvidoma ne bodo povzročali.

Po sončnem in ponekod meglenem začetku dneva bo tako že kmalu začela nastajati spremenljiva kopasta oblačnost. Že sredi dneva bo nekaj neviht nastalo nad hribovitimi predeli, popoldne in zvečer pa bodo krajevne nevihte možne tudi drugod. Najbolj vroče bo spet na Goriškem in zaradi jugozahodnega vetra tokrat tudi na Štajerskem, v Prekmurju, Posavju in Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija, drugje bomo izmerili kakšno stopinjo ali dve manj.

Nevihte se bodo nadaljevale tudi v večerni in nočni čas. Izračuni meteoroloških modelov predvidevajo, da bo lahko Primorsko in Notranjsko iznad sosednje Italija dosegel večji nevihtni sistem z nalivi in močnimi sunki vetra, a trenutno zaradi precejšnjih razlik med posameznimi izračuni ni možno natančno določiti, kdaj natančno bi se to lahko zgodilo.