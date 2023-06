Ogreje se lahko do 37 stopinj Celzija, izdano oranžno opozorilo

Prvi dan koledarskega poletja je minil v znamenju visoke vročine in večernih neviht. Kot je objavila Agencija za okolje, se je nevihtno dogajanje začelo na skrajnem severozahodu Slovenije, nato pa je nevihtna linija prešla vzhodno polovico države.

Nevihte so se na Slovenijo razširile iz Avstrije, od koder so poročali o toči v velikosti teniške žogice, močnem vetru in podrtih drevesih.

Prvi letošnji vročinski val, ki bo razmeroma kratek, naj bi se zaključil v petek, ko bo čez dan postopno bolj oblačno, plohe in nevihte pa bodo do petkovega večera zajele večji del Slovenije, na Primorskem bo večinoma suho. V noči na soboto bodo krajevne padavine povsod ponehale. V soboto bo precej jasno, vročina pa bo popustila, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji za okolje.

Tudi danes zvečer bo na nebu vidna konjunkcija Marsa, Venere in Lune, ki bodo zelo blizu skupaj in bodo dobro vidni tudi s prostim očesom. Konjunkcija bo ob jasnem vremenu vidna od povsod, in sicer nad zahodnim obzorjem.