Slovenija

Pred nami še en zelo vroč dan, nato sledi manjša ohladitev

Ljubljana, 15. 08. 2025 22.23 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Tanja Volmut
Vročina še ne popušča, temperature so se povzpele tja do 38 stopinj Celzija. V Portorožu, Murski Soboti in Lendavi so namerili 36, v Biljah pri Novi Gorici in Krškem pa stopinjo manj. Po napovedih je pred nami še en vroč dan, v nedeljo pa naj bi se vendarle nekoliko ohladilo. Ljudje se sicer te dni ohlajajo v rekah, jezerih in morju, prijetno je tudi v gozdovih, če ostanemo v mestu, pa v parkih in na mestnih kopališčih.

