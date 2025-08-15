Slovenija
Pred nami še en zelo vroč dan, nato sledi manjša ohladitev
Vročina še ne popušča, temperature so se povzpele tja do 38 stopinj Celzija. V Portorožu, Murski Soboti in Lendavi so namerili 36, v Biljah pri Novi Gorici in Krškem pa stopinjo manj. Po napovedih je pred nami še en vroč dan, v nedeljo pa naj bi se vendarle nekoliko ohladilo. Ljudje se sicer te dni ohlajajo v rekah, jezerih in morju, prijetno je tudi v gozdovih, če ostanemo v mestu, pa v parkih in na mestnih kopališčih.
