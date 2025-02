Pred nami (še naprej) mrzla jutra in sončni dnevi

Po podatkih Agencije RS za okolje so najnižjo jutranjo temperaturo danes izmerili na Vojskem, kjer so termometri zjutraj kazali -15,8 stopinje Celzija, na Vršiču so namerili -13 stopinj Celzija, na Kredarici pa -11 stopinj Celzija. Ob 7. uri zjutraj so bile sicer temperature na vseh postajah pod lediščem.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, burja se bo spet nekoliko okrepila. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo dokaj sončno, burja na Primorskem bo proti večeru večinoma ponehala. Zjutraj bo mrzlo, najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -12, na Primorskem okoli -3, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija.

V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho in dokaj sončno vreme. Jutra bodo še dokaj hladna, popoldnevi pa postopno nekoliko toplejši.

A temperature, ki jih beležimo te dni, so povsem običajne za zimski čas. Najnižjo temperaturo v zgodovini pri nas smo zabeležili 15. in 16. februarja 1956 na Babnem polju, in sicer kar -34,5 stopinje Celzija. Lanski februar pa se je v zgodovino zapisal kot najtoplejši odkar izvajamo uradne meritve.