Pred nami še trije zelo topli dnevi, sledila bo manjša ohladitev

Vreme nam vsaj po nižinah ne daje občutka zime, saj so dnevne temperature že nekaj tednov povsem spomladanske. Najtopleje je bilo včeraj na Goriškem in v Beli krajini, kjer se je ogrelo do 16 stopinj Celzija. Prav nič pomladno pa v teh dneh ni na drugi strani Atlantika, in sicer na vzhodu Kanade in severu združenih držav Amerike, kamor se je spustil mrzel polarni zrak. V kraju Winnipeg, ki leži na podobni zemljepisni širini kot Ljubljana, so včeraj zjutraj izmerili -24, popoldne pa -9 stopinj Celzija. Tudi prihodnji dnevi bodo tu zelo mrzli, občutek mraza pa bo še stopnjeval okrepljen severni veter.

Pri nas smo najnižjo uradno temperaturo danes izmerili v Babnem Polju, in sicer -6 stopinj Celzija. V Ratečah je bilo -5, v Logatcu -4, v Kočevju pa -3 stopinje Celzija. Drugod po državi se temperature gibajo okoli ničle.

Hladno jutro se bo prevesilo v sončen in topel dan. Sonce bo predvsem v popoldanskem času nekoliko zastirala le visoka oblačna koprena, ki bo najbolj gosta v severni Sloveniji. Popoldne bo najtopleje na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija. Drugod po državi pričakujemo od 11 do 14 stopinj Celzija. Najmanj, a še vedno prijetnih 9 stopinj Celzija, bo na Gorenjskem.