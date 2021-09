Pred nami še vsaj deset dni sončnega in ob popoldnevih tudi poletno toplega vremena

Ker se bo nad nami zadrževal suh zrak, bodo temperaturna nihanja med nočjo in dnevom velika. Tako se bodo tudi v prihodnjih dneh jutranje temperature v alpskih dolinah in v mraziščih južne Slovenije spuščale v bližino ledišča, popoldanske temperature pa bodo marsikje presegle 25 stopinj Celzija. Ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna bo najtopleje na Primorskem, kjer se bo ob šibki burji lokalno lahko ogrelo tudi do 30 stopinj Celzija, sredi tedna, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa se bo težišče najvišjih temperatur pomaknilo nad vzhodno Slovenijo.

Še precej toplejši zrak se bo ta konec tedna zadrževal nad zahodno Evropo, kjer bodo temperature presegale dolgoletno povprečje za skoraj 10 stopinj Celzija in tako bolj kot na september spominjale na julij. V Franciji in Španiji bo lokalno tudi nad 35 stopinj Celzija. Povsem drugačne razmere pa medtem vladajo na vzhodu celine, kamor se spušča mrzel polarni zrak. V krajih ob Uralu in na severu Finske bo danes in jutri dovolj hladno, da bodo nastajale snežne plohe. Temperature bodo namreč tukaj tudi popoldne le nekaj stopinj nad ničlo.

Pri nas izrazitejših ohladitev še vsaj do sredine septembra ni na vidiku. Če se bodo uresničile tudi dolgoročne napovedi, bo letošnji september eden najtoplejših in tudi eden najbolj suhih v zgodovini meteoroloških meritev. Fronte s padavinami se bodo namreč usmerjale stran od naših krajev in tudi možnost za nastanek kakšne plohe bo v večjem delu države v prihodnjih desetih dneh zelo majhna, nekoliko večja le v gorskem svetu severne Slovenije.