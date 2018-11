Pred nami sivi novembrski dnevi, v prihodnjem tednu ohladitev

Po mrzlem in snežnem začetku tedna nas je v sredo v višinah dosegla občutna otoplitev, ki nas je iz zgodnje zime vrnila v pozno jesen. Pred nami je nekaj turobnih novembrskih dni z veliko megle ali nizke oblačnosti po nižinah. Tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja, bolj deževen pa bo konec tedna.

Otoplitev je prinesel jugozahodni veter, ki je ogrel zahodno in del srednje Evrope ter Padsko nižino. Tukaj bo danes od 10 do 15 stopinj Celzija. Medtem se po nižinah na vzhodni strani Dinarskega gorovja ob šibkih vzhodnih vetrovih še zadržuje hladen in tudi precej vlažen zrak, kar pomeni, da prevladuje oblačno in megleno vreme. Tukaj bo le 5 stopinj Celzija. Še hladneje bo na vzhodu celine, kjer marsikje tudi čez dan ne bo nad ničlo.

Pred nami so turobni novembrski dnevi. FOTO: iStock

Četrtek bo minil brez večje spremembe vremena. Na nebu se bodo še naprej gnetli oblaki, predvsem v nekoliko višjeležečih krajih bo tudi megleno. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, drugod bo večinoma suho. Po zaslugi oblakov večjih temperaturnih sprememb glede na jutro ne bo. V osrednji in vzhodni Sloveniji bo od 5 do 7 stopinj Celzija, na Gorenjskem 4 stopinje Celzija, na Primorskem pa od 10 do 13 stopinj Celzija. Tako kot nižine bodo tudi gore ovite v oblake. Iz oblačnega pokrova bodo občasno gledali le najvišji vrhovi. Predvsem na območju alpsko-dinarske pregrade bo dopoldne občasno rahlo deževalo. Pod nadmorsko višino 1000 metrov vetra ne bo, višje pa bo pihal šibak jugozahodnik. Kako kaže v prihodnjih dneh? Tudi konec tedna bo v znamenju oblačne sivine. V petek proti večeru bodo zahod države zajele padavine, ki se bodo v noči na soboto okrepile in razširile nad večji del države.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV