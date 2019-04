Pred nami so pomladno razigrani dnevi z visokimi temperaturami

Prihodnji dnevi bodo v znamenju jugozahodnega vetra. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Na vzhodu države, kjer bo prevladovalo sončno in suho vreme, se bo v četrtek ogrelo tudi nad 25 stopinj Celzija, medtem ko bo na zahodu nekoliko manj toplo. Več padavin po vsej državi lahko spet pričakujemo v petek zvečer, ko nas bo prešla hladna fronta.

Po prazničnem razvajanju, ko smo na nebu le s težavo uzrli kakšen oblak, so naši kraji prišli na obrobje ciklona, ki bo danes svoje središče imel zahodno od britanskega otočja. Vreme pri nas bo vse do sobote krojil jugozahodni veter, kar pomeni, da lahko več oblačnosti in občasnih krajevnih padavin pričakujemo na zahodu države, več sonca pa na vzhodu, kjer bo v prihodnjih dneh tudi najtopleje.

V prihodnjih dneh lahko pričakujemo tudi kakšno mavrico. FOTO: iStock

Danes bo v zahodni in deloma v osrednji Sloveniji prevladovalo oblačno vreme. Predvsem nad hribovitimi predeli bodo pogoste padavine, ki jih bo več dopoldne. Drugod po državi bo večinoma suho, popoldne tudi s kar nekaj sonca. Najtopleje bo v pasu med Belo krajino in Pomurjem, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. Tudi drugod po državi bo okoli 20 stopinj Celzija. Nekoliko manj toplo bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer bodo termometri pokazali 17 stopinj Celzija. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? Jutri bo nad naše kraje dotekal za spoznanje bolj suh zrak, zato bodo padavine tudi v hribovitem svetu zahodne Slovenije manj verjetne. V večjem delu države bo tako prevladovalo sončno in vetrovno vreme. Marsikje se niti ponoči ne bo ohladilo pod 10 stopinj Celzija, popoldne pa se bo ob naši vzhodni meji ogrelo tudi nad 25 stopinj Celzija.

Prihodnji dnevi bodo najbolj sončni in najtoplejši na vzhodu države. FOTO: POP TV