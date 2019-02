Pred nami so pravi pomladni dnevi, ogrelo se bo do 18 stopinj Celzija

Pred nami so krasni dnevi. Če bodo jutranje temperature še blizu povprečja za ta čas, pa bodo popoldanske povprečje presegale za kar 10 stopinj Celzija in nas tako bolj spominjale na začetek aprila kot na sredino februarja. Kljub temu pa je bilo v preteklosti ta čas še veliko topleje. Najvišjo februarsko temperaturo pri nas smo uradno izmerili 18. februarja 1950, ko se je v Ajdovščini ogrelo do kar 24 stopinj Celzija, isto temperaturo pa so 40 let pozneje zabeležili tudi v Vedrijanu v Goriških brdih.