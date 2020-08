Pred nami so trije vremensko pestri dnevi

Nad Alpami se zadržuje izrazita hladna fronta, nad nami pa se krepi jugozahodni veter, ki bo poskrbel za pestro vremensko dogajanje tako pri nas kot v naši soseščini. Nevihte z dolgotrajnimi in močnimi nalivi ter sunki vetra bodo danes nastajale predvsem na Gorenjskem in severnem Primorskem, jutri popoldne pa se bodo širile proti vzhodu. Reke in hudourniki bodo močneje narasli, zelo verjetna bodo tudi razlivanja.

Hladna fronta, ki se bo danes in jutri zadrževala nad Alpami, bo celino razpolavljala na dva dela. V Zahodni in Srednji Evropi temperature marsikje ne bodo presegle 20 stopinj Celzija, povsem drugače pa bo na Balkanskem in na Apeninskem polotoku, kjer bo marsikje nad 35, lokalno celo blizu 40 stopinj Celzija. Ravno velika temperaturna razlika bo vzrok za burno vremensko dogajanje tako pri nas kot tudi v naši soseščini. Pred fronto se namreč krepi jugozahodni veter, ki bo hribovitim predelom zahodne Slovenije že danes prinašal oblake in pogoste padavine, nastajale bodo tudi nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Še precej burnejše dogajanje bo nad severno Italijo, kjer so tamkajšnji meteorologi izdali celo najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Pri nas danes velja rumeno, jutri pa oranžno opozorilo.

Za jutri je izdano oranžno opozorilo pred močnimi nevihtami, obilnimi padavinami in okrepljenim vetrom.

Kakšna je podrobnejša vremenska napoved? Okrepljen jugozahodni veter bo danes Slovenijo razpolavljal nad dva dela. Ob morju in v vzhodni Sloveniji bo sončno, drugod bo več oblačnosti. Predvsem na Gorenjskem in severnem Primorskem se bodo skozi ves dan pojavljale krajevne plohe in nevihte, kakšna nevihta pa lahko popoldne nastane tudi drugod. Temu primerno razgibane bodo tudi temperature. Na Bohinjskem in v Posočju bo le okoli 20 stopinj Celzija. Na Goriškem jih bo 27, drugje pa bomo izmerili od 28 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo se bodo padavine širile proti osrednji Sloveniji. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Precej prijaznejše vreme bo na vzhodu, kjer bo do poznega popoldneva še večinoma suho in deloma sončno, a tudi precej vetrovno vreme. Jugozahodni veter bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegal hitrost okoli 70 kilometrov na uro, še močneje bo lahko zapihalo ob nevihtah. V vzhodnih krajih in ob morju tudi jutri pričakujemo okoli 30 stopinj Celzija, drugod bo občutno manj. Marsikje na severozahodu temperature ne bodo presegle 20 stopinj Celzija.

Danes in jutri bodo nastajali močnejši in dolgotrajnejši nalivi, danes predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, jutri pa tudi drugod.