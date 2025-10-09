Pred nami sončen vikend, prihodnji teden nov prodor polarnega zraka

Danes bo sicer še povečini oblačno. Ponekod na severu in severovzhodu bo že dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo, popoldne nas bo od severa prešel pas rahlih padavin, deloma ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

"Jutranje temperature bodo večinoma od 6 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 3, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem pa tudi nad 20 stopinj Celzija," napovedujejo na Arsu, kjer pravijo, da bo vreme kot nalašč tako za kolesarjenje kot tudi za jadranje ali pa za obisk sredogorja.

"Za obisk visokogorja za vsak primer dajte v nahrbtnik zimsko opremo (dereze in cepin), kajti v senčnih legah utegnejo biti snežišča pomrznjena tudi čez dan," še opozarjajo meteorologi na Agenciji za okolje.