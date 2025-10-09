Svetli način
Slovenija

Pred nami sončen vikend, prihodnji teden nov prodor polarnega zraka

Ljubljana, 09. 10. 2025 10.54

N.L.
3

Popoldne nas bo prešel rahel pas padavin, deloma ploh, nato pa sledi jasen konec tedna z jutranjo meglo v kotlinah, napovedujejo na Arsu. Že v začetku prihodnjega tedna pa naj bi se znova občutno ohladilo, temperature bi lahko bile pod dolgoročnim povprečjem za to obdobje.

Danes bo sicer še povečini oblačno. Ponekod na severu in severovzhodu bo že dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo, popoldne nas bo od severa prešel pas rahlih padavin, deloma ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. 

"Jutranje temperature bodo večinoma od 6 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 3, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem pa tudi nad 20 stopinj Celzija," napovedujejo na Arsu, kjer pravijo, da bo vreme kot nalašč tako za kolesarjenje kot tudi za jadranje ali pa za obisk sredogorja.

"Za obisk visokogorja za vsak primer dajte v nahrbtnik zimsko opremo (dereze in cepin), kajti v senčnih legah utegnejo biti snežišča pomrznjena tudi čez dan," še opozarjajo meteorologi na Agenciji za okolje. 

Hribi nad Kamnikom
Hribi nad Kamnikom FOTO: Damjan Žibert

Ob koncu tedna pa se bo začela iznad arktičnega območja formirati in prodirati proti vzhodni Evropi višinska dolina, povezana s prodorom polarnega zraka, medtem vpliv na vreme pri nas v prihodnjem tednu napovedujejo na portalu Neurje.si. Možne bodo krajevne padavine, občutno pa se bo tudi ohladilo. Vremenske razmere naj bi bile podobne tistim ob koncu prejšnjega tedna, ko je višje predele pobelil sneg, marsikje so zabeležili najnižje temperature v zadnjih letih. Več možnosti za padavine se obeta v zadnji oktobrski dekadi.

  • Regal
