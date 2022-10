Pred nami sončni in še toplejši dnevi s temperaturami tudi nad 25 stopinj

Za daljša obdobja toplega vremena, ki običajno sledijo prvi jesenski ohladitvi, se je uveljavil izraz indijansko oziroma pri nas tudi babje poletje. Toplo in sončno jesensko vreme namreč zaznamuje pisana obarvanost narave, ki jo lahko povežemo s pisanimi ženskimi oblačili kot tudi s poslikavami teles ameriških staroselcev. Ravno hladne noči ter sončni in topli popoldnevi nam običajno prinesejo najbarvitejše jesenske gozdove.

Po sivem in marsikje rekordno mokrem septembru nas torej jesen v zadnjih dveh tednih razveseljuje s povečini sončnim in ob popoldnevih tudi precej toplim vremenom s temperaturami, ki marsikje po nižinah presegajo 20 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo k nam iznad Sredozemlja in Severne Afrike dotekal še toplejši zrak. Za izrazito otoplitev bo poskrbel močan anticiklon, ki se bo razširil nad večji del Evrope in še naprej preprečeval, da bi se cikloni s hladnejšim zrakom in padavinami pomikali v našo bližino. Ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna bodo popoldanske temperature ponekod v Srednji Evropi presegle dolgoletno povprečje za kar deset stopinj Celzija.

V topli zračni masi se bomo nahajali vsaj en teden. Jutra in dopoldnevi bodo po nižinah še naprej sveži in marsikje tudi megleni, popoldnevi pa večinoma sončni in za sredino oktobra neobičajno topli. Danes in jutri bo najtopleje na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija, ob koncu tedna, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa bomo podobne visoke temperature beležili tudi v nižjih delih vzhodne Slovenije. Še nekoliko toplejši zrak se bo nad nami zadrževal v začetku prihodnjega tedna, ko bo lahko živo srebro lokalno preseglo 25 stopinj Celzija.