Pred nami burno vremensko dogajanje: rdeče opozorilo za severozahod države

Agencija za okolje je za danes popoldne, zvečer in ponoči izdala rdeče opozorilo za severozahod Slovenije, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan poziva pristojne službe in prebivalce, da z dvorišč in ulic očistijo odpadlo listje in s tem ob napovedanih nalivih preprečijo zamašitev odtočnih kanalov in lokalno poplavljanje.

Ob 12. uri bomo v živo spremljali izjavo Arsa za javnost, kjer bodo spregovorili predstavniki Agencije za okolje (Branko Gregorčič, Janez Polajnar), Geološkega zavoda (Miloš Bavec), Uprave za zaščito in reševanje (poveljnik Srečko Šestan) in Direkcije za vode (Neža Kodre).

"Od četrtka popoldne do petka zjutraj pričakujemo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja bo predvidoma padlo od 120 do 240 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod v hribovitih predelih po Sloveniji pa bo padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter," so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Po njihovih napovedih se bo čez dan krepil južni do jugozahodni veter, ob morju jugo, ki bo najmočnejši v prvem delu in sredi noči na petek, ko bo v sunkih dosegal hitrosti od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Največ padavin bo tudi tokrat padlo v zahodnem delu Slovenije. Še zlasti veliko dežja bodo prejeli zahodni in južni Julijci, Posočje, Bohinj in Zgornjesavska dolina. Veliko padavin je pričakovati tudi na širšem območju Snežnika, napovedujejo.

Na zahodu že nastajajo manjše padavine, ki se bodo popoldne in zvečer krepile ter se razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Ponoči se bo nevihtni pas z nalivi in močnimi sunki vetra počasi pomikal proti vzhodu in do jutra prešel vso državo.

Na omenjenih območjih lahko do petkovega dopoldneva pade več kot 200, lokalno morda celo okoli 300 litrov dežja na kvadratni meter. Veliko dežja, od 100 do 150 litrov na kvadratni meter, lahko pade tudi v Idrijsko-cerkljanskem hribovju ter v Zgornji Savinjski dolini, lokalno pa tudi na Notranjskem. Drugod bo dežja občutno manj.

Vodotoki bodo močno narasli, poplavilo bo tudi morje

Reke in drugi vodotoki bodo hitro odreagirali na nove padavine. Zaradi velike prehodne namočenosti so možne obsežnejše poplave. Pričakovati je nastanek novih zemeljskih plazov in reaktiviranje obstoječih. Spet bodo najbolj na udaru hriboviti kraji na zahodu in severu države. Previdnost je potrebna tudi na obali, saj bo morje okoli polnoči zaradi zelo nizkega zračnega tlaka in močnega južnega vetra spet poplavljalo nižje dele obale. Poleg tega bo morje precej razburkano. Najvišji valovi bodo lahko nekaj sto metrov od obale visoki več kot tri metre.

Nevarnost nastanka novih zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja, da od danes popoldne zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob nedavni ujmi. Zaradi velike namočenosti tal bo nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Zaradi velike namočenosti obstaja povečana nevarnost za nastajanje zemeljskih plazov tudi na območjih, ki do sedaj niso bila prizadeta. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija.

Kako bo s temperaturami?

Z močnim južnim vetrom nas bo popoldne in zvečer dosegla precejšnja otoplitev. Meja sneženja se bo dvignila nad naše najvišje vrhove. A v drugem delu noči se bo spet začelo hladiti. Jutri sredi dneva in popoldne se bo meja sneženja na območju Julijskih Alp lahko spustila vse do nadmorske višine okoli 1000 metrov. A prav veliko snega verjetno ne bo zapadlo, saj bo takrat glavnina padavin že zapustila naše kraje. V gorah bo znova snežilo v nedeljo, ko se bo čez naše kraje pomaknil še en pas izrazitejših padavin. Kakšne izrazitejše ohladitve, ki bi tudi nižinam prinesla negativne temperature in sneženje, medtem še ni na vidiku.

Kaj povzroča tako pogoste in obilne padavine?

V zadnjih tednih nad severnim Atlantikom kot po tekočem traku nastajajo globoki cikloni, ki na svoji poti proti vzhodu in severovzhodu celine vplivajo na vreme pri nas. Pod vplivom omenjenih ciklonov pri nas prevladuje jugozahodni zračni tok, ki nam iznad zelo toplega morja prinaša ogromne količine vlage. Toplo morje lahko v ozračje odda več vlage kot hladnejše, posledično pa so tudi nalivi močnejši. Padavine so še posebej obilne na območjih, kjer topel in vlažen zrak naleti na gorske pregrade in se ob njih dviga. Nevihte in ozke pasove intenzivnega dežja je težko krajevno in časovno napovedati. Najvišje količine padavin se lahko pojavijo na nekoliko drugačnih območjih, kot kažejo trenutni meteorološki modeli. V vsakem primeru svetujejo, da se vsi, predvsem pa tisti, ki živite na najbolj ogroženih območjih, redno seznanjate z novimi napovedmi in upoštevate opozorila pristojnih služb, še svetujejo na Meteoinfo.