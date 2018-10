Pred nami teden razgibanega vremena

Višinski vrtinec hladnega in vlažnega zraka, ki je včeraj vplival na vreme pri nas, se bo danes pomaknil nad osrednje Sredozemlje in prinašal padavine predvsem jugu Apeninskega polotoka. Ker je morje še toplo, bodo mogoče tudi močnejše nevihte. Slovenija bo v prihodnjih dneh na obrobju vpliva območja visokega zračnega tlaka, kar nam prinaša več sonca.

Danes bo vreme naše kraje delilo na dva dela. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo ves dan sončno, drugod bo dopoldne še oblačno s kakšno kapljo dežja, popoldne pa se bodo oblaki počasi umikali. Najdlje se bodo zadržali na Kočevskem in v Beli krajini, kjer bo oblačno še do večera. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Raznolikost vremena bo vplivala tudi na temperature. Najtopleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija, v osrednji Sloveniji bo 14 stopinj Celzija. Bolj sveže bo na severu in vzhodu države, kjer bo od 11 do 13 stopinj Celzija.

Kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh?

Pred nami so dnevi razgibanega vremena. Torek se bo v večjem delu države začel z meglo ali nizko oblačnostjo, nadaljeval pa s soncem. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala, popoldne pa bo na Štajerskem zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, ob morju do 10, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.