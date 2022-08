Pred nami toplejši, a tudi soparni in nevihtno pestri dnevi

Vstopili smo še v zadnji teden letošnjega meteorološkega poletja, ki si ga bomo zapomnili po številnih ekstremih. Zelo vroča sta bila tako junij kot tudi julij, v avgustu pa smo beležili nekoliko znosnejše temperature. Kljub temu pa temperature tudi v tem mesecu za okoli dve stopinji presegajo dolgoletno povprečje, kar pomeni, da se bo letošnje poletje na lestvici najtoplejših marsikje v zahodni in osrednji Sloveniji zavihtelo na sam vrh in s tem prehitelo do zdaj najbolj vroče poletje iz leta 2003. Vročina je še posebej pritiskala na Goriškem, kjer je bilo rekordno tako število dni s temperaturo nad 30 kot tudi število dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Slednjih je bilo kar 17, poleti 2003 pa je bilo takih dni 16.

Zadnje mesece je ob povečanem izhlapevanju, ki ga s seboj prinašajo višje temperature, zaznamovalo tudi veliko pomanjkanje padavin. Kot vse kaže, v treh mesecih meteorološkega poletja v Ljubljani skupaj ne bo padlo niti 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar se do zdaj ni zgodilo še nikoli v zgodovini meritev. Za primerjavo, v običajnem poletju pade okoli 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar pomeni, da je suša letos zares izrazita.

Padavine, ki so se pojavljale v zadnjih dveh tednih, so sicer nekoliko omilile sušo v površinskem sloju tal, medtem ko vodostaji rek in potokov ostajajo nizki. Voda namreč ob krajevnih plohah in nevihtah zelo hitro odteče, kar pomeni, da bi razmere bistveno izboljšalo le večdnevno obdobje zmernega dežja, ki pa ga še ni na vidiku. Kljub temu lahko močni nalivi, ki bodo v prihodnjih dneh spremljali krajevne nevihte, na manjših območjih povzročajo tudi nevšečnosti in škodo, saj suha in zbita zemlja ne more vpiti večje količine dežja v kratkem času, zato veliko vode odteče površinsko, to pa nas lahko pripelje tudi do poplav.