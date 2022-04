Pred nami večinoma sončen, a tudi precej hladen in vetroven prazničen konec tedna

April je mesec, v katerem se lahko vreme zelo hitro spremeni. Če se spomnimo, smo še v nedeljo ponekod imeli pravo zimsko idilo, v krajih nad 700 metrov nadmorske višine je zapadlo okoli 15 centimetrov snega, v tem tednu pa se je k nam razširila zelo topla zračna masa in v večjem delu Slovenije smo včeraj izmerili najvišje temperature po lanskem oktobru. V najtoplejših krajih je živo srebro preseglo 25 stopinj Celzija, kar se je zgodilo prvič letos.

Na srečo se bo glavnina hladnega zraka tokrat usmerila vzhodneje od naših krajev, tako da nam obilnejših in dolgotrajnejših padavin hladna fronta ne bo prinesla, prav tako ne pričakujemo sneženja, ki smo ga bili deležni pretekli dve soboti.

Ob tako toplem vremenu se je po nižinah že začela glavna sezona pojavljanja cvetnega prahu breze in gabra, ki veljata za visoko alergena. Druga polovica aprila bo bolj obremenilna tudi za vse tiste, ki ste občutljivi na pelod hrasta in bora, prav tako se že približujemo sezoni trav. Dobra novica za alergike je ta, da se bodo koncentracije čez praznike prehodno nekoliko zmanjšale, saj nas bo od severa preplavil hladnejši zrak, pričakujemo pa lahko tudi nekaj kapelj dežja.

Hladna fronta nas bo dosegla popoldne

Današnje dopoldne nam še ne bo prineslo spremembe vremena. V večjem delu Slovenije bo sončno, temperature bodo hitro naraščale. Sredi dneva se bo postopno pooblačilo. Začele bodo nastajati krajevne padavine, ki bodo najprej zajele severne kraje, proti večeru pa se bodo prehodno razširile tudi nad vzhodni del države. Padavin ne bo veliko. Še največ jih boste deležni na Štajerskem in Koroškem, kjer se bo lahko razvila tudi kakšna nevihta z nalivom in sodro.

Pred spremembo vremena bo še zelo toplo. Na jugovzhodu se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo v osrednji Sloveniji. Drugod bo sredi dneva od 18 do 22 stopinj Celzija, nato pa bo zapihal severovzhodni veter in začelo se bo hladiti.

Ohladitev, ki nam jo bo prinesla fronta, ne bo prav izrazita. Danes bo namreč snežilo le po najvišjih vrhovih. Zapade lahko nekaj centimetrov snega. Na 1500 metrov bo popoldanska temperatura okoli šest, na 2500 metrov pa nič stopinj Celzija. Sprva bo veter šibak in spremenljive smeri, popoldne pa bo zapihal zmeren severnik.