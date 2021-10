Pred nami vetrovni dnevi, sredi tedna se bo občutno ohladilo

Še nekoliko izrazitejša ohladitev nas je dosegla ob koncu oktobra 2012, ko je sneg pobelil tudi nižje ležeče kraje. Takrat so v Ljubljani izmerili dva, v Mariboru in Murski Soboti tri, v Celju in Črnomlju sedem, v Novem mestu pa celo 18 centimetrov snega.

Vstopili smo v oktober, ki nas lahko še razvaja z visokimi temperaturami, le nekaj dni kasneje pa nam že prinese sneg in mraz. Spomnimo se leta 2011, ko smo po izjemno toplem začetku meseca s temperaturami nad 25 stopinj Celzija, že sedmega oktobra dočakali izrazito ohladitev. Meja sneženja se je spustila pod 1000, lokalno pa celo pod 500 metrov nadmorske višine. Na Notranjskem in Kočevskem je zapadlo tudi okoli 20 centimetrov snega, kar je ob še vedno olistanem drevju povzročilo snegolom.

Snega po nižinah letos še ne pričakujemo, bo pa sredi prihajajočega tedna prvič v letošnji jeseni obilneje zasnežilo naše visokogorje. Še pred hladno fronto bo vreme pri nas krojil okrepljen jugozahodni veter, ki bo Slovenijo delil na precej oblačen in občasno deževen zahodni ter bolj sončen in zelo topel vzhodni del. Danes se bodo padavine pojavljale predvsem v krajih ob alpsko-dinarski pregradi, občasno pa se bodo lahko razširile tudi nad hribe osrednje Slovenije. Drugod bo nedelja precej sončna s temperaturami, ki bodo v nižjih delih vzhodne Slovenije in ob morju segle do 25 stopinj Celzija. Drugod bo od 18 do 22 stopinj Celzija.

Jutri se vreme ne bo bistveno spremenilo. Na vzhodu in ob morju bo sončno in za začetek oktobra zelo toplo, drugod bo oblačno. Predvsem na severnem Primorskem, Notranjskem in Gorenjskem bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.