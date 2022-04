Pred nami vremensko spremenljiv teden, v noči na sredo možen celo sneg

Po precej sončni, vetrovni in hladni praznični nedelji nam bo praznični ponedeljek prinesel postopno pooblačitev. Jutri se bodo oblakom pridružile manjše krajevne padavine. Ker se bo nad nami še zadrževal hladen zrak, bo snežilo zelo nizko za drugo polovico aprila. Zvečer in v noči na sredo, ko se bodo padavine nekoliko okrepile, bo lahko nekaj snežink priplesalo tudi v nekatere nižine. V nadaljevanju tedna se bo postopno otoplilo, a bo vreme kljub temu ostalo spremenljivo. Večje količine padavin sicer ne bo, moramo pa predvsem ob popoldnevih računati na krajevne plohe, lahko se bodo razvile tudi posamezne nevihte.

Vreme pri nas je že tretji konec tedna zapored krojil dotok občutno hladnejšega zraka s severa celine. Na srečo se je tokrat glavnina hladnega zraka usmerila nad vzhodno Evropo, zato nam obilnejših padavin in zelo nizke meje sneženja hladna fronta ni prinesla. Včeraj se je zjasnilo in ob suhem zraku v višinah je razgled segal zelo daleč. Praznično idilo je nekoliko kvaril le okrepljen severovzhodni veter, zaradi katerega smo občutili kar nekaj stopinj manj, kot so jih kazali termometri. Najbolj vetrovno je bilo na Primorskem in v gorah, kjer so bile najvišje izmerjene hitrosti okoli 90 kilometrov na uro. Še precej bolj je pihalo vzdolž Jadrana. Na Pagu je burja v sunkih dosegala hitrost tudi do 200 kilometrov na uro. Veter je prekinil številne cestne in trajektne povezave.

Vzrok za tako močan veter je velika razlika v zračnem tlaku, ki se je po sobotnem prehodu hladne fronte ustvarila med anticiklonom na severu in ciklonom na jugovzhodu stare celine. Ponoči se je ciklon pomaknil proti Črnemu morju in s tem izgubil vpliv na vreme pri nas, posledično pa je oslabel tudi veter.

Po jutranji zmrzali se bo postopno pooblačilo Ob umirjanju vetra je današnje jutro večjemu delu Slovenije prineslo slano. Najbolj hladno se je praznični ponedeljek začel v alpskih dolinah, v Ratečah se je živo srebro spustilo do –4 stopinj Celzija. Podobno temperaturo so izmerili tudi v zatišnih legah Notranjske, Kočevske in Koroške. Po podatkih Arsa se je malo pod ničlo za krajši čas ohladilo tudi v Novem mestu, Črnomlju, Krškem, Celju in v Podčetrtku. Drugod se je živo srebro ustavilo pri ničli ali nekaj stopinj nad njo. Na Primorskem, kjer še piha šibka burja, so izmerili okoli 8 stopinj Celzija.

