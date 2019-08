Pred nami vremensko umirjeni dnevi s poletnimi temperaturami

Območje nestabilnosti, ki nam je prinašalo nevihte in krajevna neurja, se pomika nad vzhodni Balkan, nad naše kraje pa se širi šibko območje visokega zračnega tlaka. V prihodnjih dneh tako pričakujemo veliko sonca, le nad hribovitimi predeli lahko ob popoldnevih še nastane kakšna ploha ali nevihta.

Petek nam je postregel s pestrim vremenskim dogajanjem.Prvi val neviht nas je prešel že sredi dneva, drugi val pa je predvsem južno polovico Slovenije dosegel zvečer. Ob tem so se pojavljali močnejši nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Po podatkih Agencije za okolje je v zadnjih 24 urah največ padavin, do 70 litrov na kvadratni meter, padlo na kočevsko-ribniškem območju. V večjem delu Notranjske, Goriške, Dolenjske in Bele krajine so izmerili od 40 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. S padavinami precej bolj skromna je bila fronta v severovzhodni Sloveniji in ob morju, kjer marsikje niso dosegli niti 10 litrov dežja na kvadratni meter.

Sledijo umirjeni poletni dnevi. FOTO: Thinkstock

Kaj pravi vremenska napoved? V prihodnjih dneh se bodo prek srednje Evrope pomikale nove vremenske fronte, ki pa novih padavin na južno stran Alp večinoma ne bodo prinesle. Ob popoldnevih se bo pojavilo le nekaj krajevnih ploh ali neviht, ki bodo verjetnejše v gorskem svetu severne Slovenije. Še največja možnost za nastanek padavin bo danes. Sicer bo večji del dneva prevladovalo sončno vreme, popoldne pa bodo nad hribi nastajali kopasti oblaki ter posamezne plohe in nevihte, ki se bodo ob precej izrazitem severozahodnem višinskem vetru širile tudi nad ravninske predele. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV