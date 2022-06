Pred nami vroč konec meseca: živo srebro celo do 40 stopinj Celzija

Letos nam vreme ne prizanaša. Medtem ko so se v zadnjih tednih na vzhodu razbesenela številna neurja, pa se večji del zahodne in osrednje Slovenije sooča s povsem drugim ekstremom - velikim pomanjkanjem padavin. Kot poroča naš hišni prognostik Rok Nosan , so razmere najbolj zaskrbljujoče na Notranjskem in Primorskem. Tam se s padavinskih primanjkljajem namreč soočajo že vse od lanskega junija. V Goriških Brdih je v zadnjih 12 mesecih padla le polovica običajnih padavin, kar je najmanj od začetka meritev.

Tudi v Ljubljani razmere niso bistveno drugačne. Zaradi hude suše je listje že začelo spreminjati barvo in odpadati. Stanje pa še dodatno slabšajo tudi visoke temperature, ki so bile v zadnjih 30 dneh za kar tri stopinje višje od dolgoletnega povprečja.

Petek jasen, od nedelje dalje vse bolj vroče

Na severozahodu države bo na petkovo popoldne in večer še vedno možna kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Kot poroča Agencija RS za okolje bodo najvišje dnevne temperature znašale med 26 in 31 stopinjami Celzija. Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, popoldne pa se bo ponekod po nižinah nekoliko povečala toplotna obremenitev.

Sobota bo delno jasna s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa bodo znova možne krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo, prav tako pa bo vse bolj vroče.

Nad severozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi malo manj vlažen zrak.