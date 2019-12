Pred natanko sto leti se je rodila ljubljanska univerza

Slovesnosti ob stoletnici delovanja ljubljanske univerze potekajo že celo leto. Zato bo tudi tokratni tradicionalni teden univerze v znamenju praznovanja tega visokega jubileja.

Slovesni teden bo univerza začela s slavnostno sejo senata prav v zbornični dvorani rektorata, kjer je pred sto leti potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Na seji bodo podelili naziva častni doktor in častni senator, zlate plakete posameznikom in skupinam, plaketo Pro Universitate Labacensi in svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Sejo bodo prenašali tudi v živo na spletni strani univerze, so sporočili z univerze.