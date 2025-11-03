Svetli način
Slovenija

Pred nizom razprav o zagotavljanju varnosti Pirc Musarjeva v nagovor poslancev

Ljubljana, 03. 11. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 55 minutami

STA , Ti.Š.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na izredni seji nagovorila DZ. Predstavila bo svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. Pred razpravami o ukrepih za zagotavljanje varnosti v DZ, ki se še obetajo, je pričakovati tudi njen poziv k strpni razpravi.

Izredna seja DZ, ki jo je po napadu v Novem mestu zahtevala predsednica republike Nataša Pirc Musar, se bo začela ob 12.30. Predsednica bo na njej spregovorila o vprašanjih, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in o pomenu učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo, udeležil se je bo tudi premier Robert Golob.
Izredna seja DZ, ki jo je po napadu v Novem mestu zahtevala predsednica republike Nataša Pirc Musar, se bo začela ob 12.30. Predsednica bo na njej spregovorila o vprašanjih, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in o pomenu učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo, udeležil se je bo tudi premier Robert Golob. FOTO: AP

Predsednica Nataša Pirc Musar je sklic izredne seje DZ zahtevala sama takoj po napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Današnja seja z nagovorom predsednice bo prva v vrsti zahtevanih izrednih sej DZ po tragičnem dogodku v Novem mestu.

Dnevni red predvideva le njen nagovor, v katerem bo poslancem predstavila svoje mnenje oziroma stališče do "vprašanj, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in pomen učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo". Razprave poslancev za tem ne bo.

Po tragediji bo Pirc Musarjeva na izredni seji nagovorila poslance

V predsedničinem uradu so že ob posredovani zahtevi za sklic seje DZ pojasnili, da želi Pirc Musarjeva odpreti razpravo o trenutnih razmerah in izpostaviti pomen strpnosti ob soočanju z njimi. Kot je povedala ob sobotnem obisku v Novem mestu, bo na seji predvsem poudarila, da je treba naprej pogledati, kaj omogoča že sprejeta zakonodaja in kaj od tega se izvaja. Učinkovitost v okviru obstoječe zakonodaje je namreč tista, ki bi lahko povrnila zaupanje ljudi v pravno državo, hkrati pa morajo organi pregona postati učinkovitejši, je dejala.

'Če nasilja ne bodo skušali zamejiti sami, ne bo dobro za nikogar'

Pričakovati je, da bo predsednica tudi v današnjem nagovoru pozvala k strokovni in odgovorni razpravi. V preteklih dneh je namreč že opozorila na nedopustnost izrabljanja dogodka v predvolilne namene ali za nabiranje političnih točk.

Zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb

Zjutraj pa bo zasedala tudi komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki bo obravnavala domnevno vpletenost pripadnikov romske skupnosti v mednarodne kriminalne združbe.

Po nagovoru predsednike republike se bodo poslanci sestali na še eni izredni seji DZ, na kateri se bodo med drugim seznanili z odstopoma pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjan Poklukarja, ki sta premierju Golobu odstop ponudila po napadu v Novem mestu.

Nataša Pirc Musar predsednica republike izredna seja nagovor napad v Novem mestu
Naslednji članek

Poslanci o podaljšanju veljavnosti vinjet

Šutarjevega zakona v obliki predloga še ni

Vrnitev otrok v šolo, novomeški župan: Za varnost bo poskrbljeno

Predsednica republike zahteva sklic izredne seje DZ, Janša napovedal shod

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
03. 11. 2025 08.45
Predsednica profitpartizanov !
ODGOVORI
0 0
Acotova božičnica
03. 11. 2025 08.45
Robi in gospod Luka Mesec si zaslužita vsaj še naslednji mandat.
ODGOVORI
0 0
BBcc
03. 11. 2025 08.44
+0
Golob takoj v spremembo zakondaje. Janša je leta 2021 pogledal v tla. In to je bilo to z njegove strani.
ODGOVORI
1 1
brabusednet
03. 11. 2025 08.42
Že po sedanjih zakonih se da vse uredit.Samo jih je treba striktno izvajat in za vse enako.Kot vidimo sedaj zdaleč ni tako.Tudi nov zakon bo samo list papirja,če se ne bo izvajal v kar močno dvomim.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
03. 11. 2025 08.40
+0
Ni imel bokserja,na koncu bo oproscen
ODGOVORI
1 1
Volja
03. 11. 2025 08.42
Neumnost.
ODGOVORI
0 0
Volja
03. 11. 2025 08.44
Kako lahko sploh kaj takega izjaviš, da bo oproščen, če mu dokažejo, da ga je prav on s pestjo? Svpj DNK je definitovno pustil na žrtvi...
ODGOVORI
0 0
Castrum
03. 11. 2025 08.37
+3
Poglejte sobotni utrip na rtvslo. To ne moreš verjet. Skozi celotno oddajo napeljuje in celo dirktno krivi lokalno skupnost in župane, oziroma domačine.
ODGOVORI
4 1
Volja
03. 11. 2025 08.40
+2
Lokalni "notranji" drzavni organi so odpovedali, asistirala jimje lokalna oblast. Je treba kaj k temu dodati?
ODGOVORI
2 0
Castrum
03. 11. 2025 08.44
Za "red in disciplino" z državi poskrbijo sodstvo in zakoni . Iizvaja jih vladna organizacija (t.j.Policija), ki jo država pooblasti za zagotavljanje varnosti ob spoštovanju zakonov odkriva in preiskuje prekrške ter kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir. PIKA!
ODGOVORI
0 0
Polde8
03. 11. 2025 08.36
+2
Prav zagovarja kriminalce! Verjetno najslabša predsednica ali predsednik. Tako slabega in škodljivega ne bomo imeli več.
ODGOVORI
3 1
Acotova božičnica
03. 11. 2025 08.36
+1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo to vlado.
ODGOVORI
1 0
Volja
03. 11. 2025 08.41
+1
Ančka, koliko imen si si že itposodila?
ODGOVORI
1 0
vlahov
03. 11. 2025 08.33
+0
Urad predsednice je nepotreben v RS, čas je da ga ukinimo.
ODGOVORI
1 1
Acotova božičnica
03. 11. 2025 08.30
+0
Hvala Pirc Musar in celotni vladi ,da dela dobro.
ODGOVORI
2 2
barbamama
03. 11. 2025 08.26
+0
Zakon tudi za predsednico ne velja. Sobota popoldne, dolenjska avtocesta, štirje avtomobili, rdeče in modre lučke in vsaj 160 km/h proti LJ. Predrzna vožnja in ogrožanje ostalih udeležencev v cestnem prometu. Bravo, tako se to dela....
ODGOVORI
2 2
Volja
03. 11. 2025 08.26
+0
Dejstvo je, da se bodo Romi in NE-Romi morali vzdržati vsakršnih eskalacij od besednih, mimičnih dalje pri svojoh dejanjih...nobene zahrbtnosti...Le tako je po generaciji ali dveh upanje na vzdržno sobivanje.
ODGOVORI
1 1
Volja
03. 11. 2025 08.30
-1
Realizirati projekte integracije Romov, ki stojijo, le zakaj? Vsak subjekt nosi odgovornost za svoje dejanje in tudi za neizvedeno ali napol izvedeno ravnanje, ki mora biti dolgoročno konstruktivno naravnano. Brez teha je kot da bi sejali proti vetru. Cerkev tukaj tudi ni cisto brezmadežna...
ODGOVORI
1 2
junij66
03. 11. 2025 08.25
+1
Živimo v državi, ki je leva klika sploh ni želela, in jo je v naslednjih 27 letih oblasti spremenila v mafijski raj. Na eni strani nedolžen, vklenjen sodnik, ki ni sodil po navodilih, na drugi strani predsednica države, ki se s kriminalci dogovori, da ne bodo več streljali.
ODGOVORI
2 1
kita 1111
03. 11. 2025 08.20
+6
Nataška ti si sramota za državo
ODGOVORI
8 2
Aijn Prenn
03. 11. 2025 08.19
+1
Vse kaže, da bosta tokrat bajkerka Nataša in dr. Janez družno metala polena Golobu pod noge, al se samo meni tako zdi??
ODGOVORI
3 2
Aijn Prenn
03. 11. 2025 08.22
+2
🏍️💨🔊
ODGOVORI
2 0
Necenzura
03. 11. 2025 08.19
+4
To itak obljubljajo zadnja leta.. zmeraj ista pesem... sprejeti zakon in pika.. dokler ne bo sprejet ŠUTARJEV ZAKON ne bo nič boljše... nobenih obljub več in pika... DOVOLJ JE
ODGOVORI
5 1
wsharky
03. 11. 2025 08.18
+2
bravo motoristka Nataša, povej tem sfečkarjem kaj jim gre
ODGOVORI
5 3
DirtySanchez
03. 11. 2025 08.16
+8
Ona ni več moja predsednica ker daje podtuho romski skupnosti in jih ima za privilegirane. Za njo smo pristni slovenci najmanj vredni. Sram jo bodi.
ODGOVORI
10 2
Kali?opko Kali?opkovi?
03. 11. 2025 08.22
+4
Haha a je kdaj bila tvoja predsednica? Vsi smo vedeli, ko je bila izvoljena kok je ura.
ODGOVORI
4 0
DirtySanchez
03. 11. 2025 08.29
+1
Prav imaš
ODGOVORI
1 0
Majzelj
03. 11. 2025 08.08
+8
Enakost pred zakonom!
ODGOVORI
8 0
Pikopiko
03. 11. 2025 08.03
+15
Namesto, da bi jih pozvala k pravni državi in razorožitvi jih je milo prosila, da naj ne streljajo. Pa kaj je ta oligarhinja znorela. A imamo državo dvojnih, trojnih meril. Eno za Rome, drugo za rdečo elito in tretjo za delovne ljudi?????
ODGOVORI
16 1
Omizje
03. 11. 2025 08.21
+0
državljansko vojno kuhajo. argentinski povratniki
ODGOVORI
2 2
