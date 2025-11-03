Pred nizom razprav o zagotavljanju varnosti Pirc Musarjeva v nagovor poslancev

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na izredni seji nagovorila DZ. Predstavila bo svoje stališče o razmerah v jugovzhodni Sloveniji po tragičnem dogodku in pomenu učinkovite integracije romske skupnosti. Pred razpravami o ukrepih za zagotavljanje varnosti v DZ, ki se še obetajo, je pričakovati tudi njen poziv k strpni razpravi.

Izredna seja DZ, ki jo je po napadu v Novem mestu zahtevala predsednica republike Nataša Pirc Musar, se bo začela ob 12.30. Predsednica bo na njej spregovorila o vprašanjih, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in o pomenu učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo, udeležil se je bo tudi premier Robert Golob.

Predsednica Nataša Pirc Musar je sklic izredne seje DZ zahtevala sama takoj po napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Današnja seja z nagovorom predsednice bo prva v vrsti zahtevanih izrednih sej DZ po tragičnem dogodku v Novem mestu. Dnevni red predvideva le njen nagovor, v katerem bo poslancem predstavila svoje mnenje oziroma stališče do "vprašanj, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in pomen učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo". Razprave poslancev za tem ne bo.

V predsedničinem uradu so že ob posredovani zahtevi za sklic seje DZ pojasnili, da želi Pirc Musarjeva odpreti razpravo o trenutnih razmerah in izpostaviti pomen strpnosti ob soočanju z njimi. Kot je povedala ob sobotnem obisku v Novem mestu, bo na seji predvsem poudarila, da je treba naprej pogledati, kaj omogoča že sprejeta zakonodaja in kaj od tega se izvaja. Učinkovitost v okviru obstoječe zakonodaje je namreč tista, ki bi lahko povrnila zaupanje ljudi v pravno državo, hkrati pa morajo organi pregona postati učinkovitejši, je dejala.

Pričakovati je, da bo predsednica tudi v današnjem nagovoru pozvala k strokovni in odgovorni razpravi. V preteklih dneh je namreč že opozorila na nedopustnost izrabljanja dogodka v predvolilne namene ali za nabiranje političnih točk.

Zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb