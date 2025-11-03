Pred nizom razprav o zagotavljanju varnosti Pirc Musarjeva v nagovor poslancev

Predsednica Nataša Pirc Musar je sklic izredne seje DZ zahtevala sama takoj po napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Današnja seja z nagovorom predsednice bo prva v vrsti zahtevanih izrednih sej DZ po tragičnem dogodku v Novem mestu.
Dnevni red predvideva le njen nagovor, v katerem bo poslancem predstavila svoje mnenje oziroma stališče do "vprašanj, povezanih s situacijo v jugovzhodni Sloveniji, in pomen učinkovite integracije romskega prebivalstva v družbo". Razprave poslancev za tem ne bo.
V predsedničinem uradu so že ob posredovani zahtevi za sklic seje DZ pojasnili, da želi Pirc Musarjeva odpreti razpravo o trenutnih razmerah in izpostaviti pomen strpnosti ob soočanju z njimi. Kot je povedala ob sobotnem obisku v Novem mestu, bo na seji predvsem poudarila, da je treba naprej pogledati, kaj omogoča že sprejeta zakonodaja in kaj od tega se izvaja. Učinkovitost v okviru obstoječe zakonodaje je namreč tista, ki bi lahko povrnila zaupanje ljudi v pravno državo, hkrati pa morajo organi pregona postati učinkovitejši, je dejala.
Pričakovati je, da bo predsednica tudi v današnjem nagovoru pozvala k strokovni in odgovorni razpravi. V preteklih dneh je namreč že opozorila na nedopustnost izrabljanja dogodka v predvolilne namene ali za nabiranje političnih točk.
Zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb
Zjutraj pa bo zasedala tudi komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki bo obravnavala domnevno vpletenost pripadnikov romske skupnosti v mednarodne kriminalne združbe.
Po nagovoru predsednike republike se bodo poslanci sestali na še eni izredni seji DZ, na kateri se bodo med drugim seznanili z odstopoma pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjan Poklukarja, ki sta premierju Golobu odstop ponudila po napadu v Novem mestu.
