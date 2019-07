Pred novim valom vročine bo vreme spet bolj spremenljivo

Večji del današnje srede bo sicer sončen. Temperature se bodo približale 30 stopinjam Celzija. Ob dnevnem ogrevanju spodnjih plasti ozračja bo nad hribovitimi predeli nastalo le nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Zanimivejši del dogajanja nas čaka pozno popoldne in zvečer. Takrat bodo nad goratimi območji Avstrije in Italije nastajale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi in sunki vetra, ki se bodo nato pomikale proti Sloveniji. Dosegle bodo predvsem Gorenjsko, Koroško in Štajersko, kakšna osamljena nevihta pa lahko zvečer nastane tudi drugod po državi. Ob nevihtah se lahko pojavi drobna toča, kljub temu pa nevšečnosti v večjem obsegu danes ni pričakovati. Ozračje se bo že v prvem delu noči povsod umirilo. Do jutra lahko tu in tam pade le še kakšna kaplja dežja.