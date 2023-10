Pred novo ministrico številni izzivi: kako pridobiti izkušen kader?

31. maja lani, ko je funkcijo ministra za zdravje še opravljal Janez Poklukar, je bila na ministrstvu za zdravje realizacija kadrovskega načrta 310,6 od 312 dovoljenih kvot po skupnem kadrovskem načrtu. Dva dni kasneje je sledila primopredaja, posle je prevzel Danijel Bešič Loredan, ki je pred nekaj meseci odstopil.

Dovoljeno število zaposlenih na ministrstvu za zdravje po skupnem kadrovskem načrtu so v lanskem letu nato bistveno povečali, kar je bilo prepotrebno predvsem v luči priprave zdravstvene reforme in drugih nujnih nalog, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Tako ima ministrstvo za zdravje v skladu s sklepom vlade trenutno določen skupni kadrovski načrt v višini 400 kvot. Od tega ministrstvu za zdravje brez organov v sestavi pripada 228 kvot, Zdravstvenemu inšpektoratu 111 kvot, Uradu za kemikalije 23 kvot, Upravi za varstvo pred sevanji sedem kvot in Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu 31 kvot.

Po podatkih ministrstva je 26. septembra letos realizacija skupnega kadrovskega načrta znašala 356,3 od 400 kvot, v zaposlitvenih postopkih je bilo izbranih dodatnih osem kandidatov, potekale so aktivnosti pred sklenitvijo zaposlitve, v teku pa je bilo še nadaljnjih 21 zaposlitvenih postopkov. Preostanek kvote je namenjen dodatnim zaposlitvenim postopkom, zaposlitvam, vezanim na zaupanje ministra, ter vrnitvam začasnih premestitev in mirovanj.

Kljub temu, da je trenutno število zaposlenih na ministrstvu glede na podatke večje, kot je bilo, ko se je s položaja poslavljal Poklukar, na ministrstvu zatrjujejo, da ostajajo kadrovsko podhranjeni.

"Ministrstvo za zdravje je bilo kadrovsko podhranjeno več kot 10 let. Od povišanja dovoljenega števila zaposlenih dalje zaposlitveni postopki tečejo neprestano in so zelo številni, vendar se soočamo s problematiko pridobivanja ustrezno usposobljenega in izkušenega kadra predvsem zaradi anomalij plačnega sistema v javnem sektorju in anomalij zaposlitvenih postopkov, saj zakonodaja povzroča dolgotrajnost teh postopkov," so ob tem opozorili na ministrstvu.

Hkrati priznavajo, da zaradi kadrovskega manka na ministrstvu odprava zaostankov poteka počasneje, kot bi lahko z ustreznim številom kadra, tudi sistemske rešitve bi lahko bile pripravljene hitreje, kot so lahko ob pomanjkanju kadra, so poudarili.