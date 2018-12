Pred novoletnimi prazniki preverite veljavnost dokumentov

Kot so zapisali na ministrstvu, bo Cetis oba predpraznična ponedeljka, 24. in 31. decembra, obratoval od 6. do 14. ure, pošte pa bodo poslovale po sobotnem delovnem času. Pošte, ki so ob sobotah zaprte, bodo poslovale od 9. do 11. ure.

Na praznične dneve, 25. in 26. decembra ter 1. in 2. januarja, Cetis in Pošta Slovenije ne bosta poslovala.

Izdelovalec je dolžan izdelati potni list in ga predati na pošto v roku petih delovnih dni od prejema vloge, osebno izkaznico pa v štirih delovnih dneh, vendar pa se lahko ob povečanem številu vlog roki tudi podaljšajo. Glede na to je izdelavo potnega lista ali osebne izkaznice smiselno naročiti toliko prej, če želite, da bosta zagotovo izdelana pravočasno, še opozarjajo na ministrstvu.