Pred obravnavo zakona o Skoku opozicija in koalicija na okopih

Sejo odbora DZ za pravosodje, ki bi moral v ponedeljek obravnavati predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (zakon o Skoku), so prekinili, saj so v Svobodi, SD in Levici pred tem vložili zahtevo, da DZ ponovno odloči o sklepu kolegija predsednika DZ, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. DZ bo o zahtevi odločil na današnji izredni seji, za tem pa je predvideno nadaljevanje seje odbora za pravosodje z obravnavo omenjenega zakona, ki je sicer že uvrščen v časovnico septembrske redne seje DZ, ki se bo začela v ponedeljek. Razprava z različnimi stališči o tem se je danes vnela tudi na seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića, v njej je bila Asta Vrečko (Levica) kritična, da je seja odbora že sklicana, čeprav DZ sicer še ni odločil o vrsti postopka. Priznala je sicer, da pričakuje potrditev nujnega postopka. Kritična pa je bila tudi do tega, da je seja odbora za pravosodje sklicana ob že sklicanih sejah drugih dveh delovnih teles in da je sklicana 10 minut po končani seji DZ, kar bo pozno zvečer in zaradi česar vabljeni na sejo ne morejo vedeti, kdaj se bo začela. Jelka Godec (SDS) pa je Vrečkovi očitala, da so zahtevo za ponovno odločanje vložili z namenom "zavlačevati sprejemanje zakona". Spomnila je tudi, da kadar gre za nujni postopek, ki bo po njenem prepričanju na današnji seji potrjen, ne veljajo siceršnji poslovniški roki. Tudi namen za danes sklicanih sej komisije za nadzor javnih financ in komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki ju vodita opozicijski poslanki, je po mnenju Godčeve "blokirati obravnavo nujnega postopka zakona o Skoku". Vrečkovi je očitala, da je pa ne moti, da na sejo omenjenih komisij, ki sta sklicani po današnji izredni seji DZ, vabljeni ne bodo mogli priti.

Jelka Godec FOTO: Bobo

"Delate popolnoma vse, da nagajate sprejemanju zakona po nujnem postopku," je dejala Godčeva in spomnila tudi na vložen predlog za javno razpravo, o katerem bo moral odbor na današnji seji na zahtevo opozicije prav tako odločiti. "Mi nič ne blokiramo, mi ne nagajamo," pa je odvrnila Vrečkova in poudarila, da je naloga opozicije nadzirati in preverjati. Pojasnila je, da nujnemu postopku nasprotujejo, saj je ključno, da se opravi širša razprava in vključi strokovno javnost, ki po njenih navedbah prav tako nasprotuje nujnemu postopku. Spomnila je tudi na številne pripombe na zakonski predlog iz stanovskih organizacij in zakonodajno-pravne službe. Po besedah Vrečkove je namen zakonskega predloga zagotoviti političen vpliv na državno tožilstvo. Tudi Tina Brecelj (Levica) je v izjavi za medije poudarila, da Skok ne prinaša rešitve za težave, ampak prinaša "nove table, nova imena sodišč in - kar je še bolj zaskrbljujoče - direkten poseg politike v kadrovanje".

Asta Vrečko , Matjaž Han in Meira Hot FOTO: Bobo