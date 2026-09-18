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Slovenija

Pred obravnavo zakona o Skoku opozicija in koalicija na okopih

Ljubljana, 18. 09. 2026 14.14 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
STA
Zoran Stevanović

Pred obravnavo predloga zakona o Skoku v DZ se iz opozicije vrstijo kritike glede obravnave po nujnem postopku, v koaliciji pa jim zaradi zahteve za ponovno odločanje o vrsti postopka očitajo nagajanje in zavlačevanje. Tudi minister za pravosodje poudarja, da bi moral biti ta zakon že sprejet. Po mnenju opozicije pa je treba zakone bolj domisliti.

Sejo odbora DZ za pravosodje, ki bi moral v ponedeljek obravnavati predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (zakon o Skoku), so prekinili, saj so v Svobodi, SD in Levici pred tem vložili zahtevo, da DZ ponovno odloči o sklepu kolegija predsednika DZ, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. DZ bo o zahtevi odločil na današnji izredni seji, za tem pa je predvideno nadaljevanje seje odbora za pravosodje z obravnavo omenjenega zakona, ki je sicer že uvrščen v časovnico septembrske redne seje DZ, ki se bo začela v ponedeljek.

Razprava z različnimi stališči o tem se je danes vnela tudi na seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića, v njej je bila Asta Vrečko (Levica) kritična, da je seja odbora že sklicana, čeprav DZ sicer še ni odločil o vrsti postopka. Priznala je sicer, da pričakuje potrditev nujnega postopka. Kritična pa je bila tudi do tega, da je seja odbora za pravosodje sklicana ob že sklicanih sejah drugih dveh delovnih teles in da je sklicana 10 minut po končani seji DZ, kar bo pozno zvečer in zaradi česar vabljeni na sejo ne morejo vedeti, kdaj se bo začela.

Jelka Godec (SDS) pa je Vrečkovi očitala, da so zahtevo za ponovno odločanje vložili z namenom "zavlačevati sprejemanje zakona". Spomnila je tudi, da kadar gre za nujni postopek, ki bo po njenem prepričanju na današnji seji potrjen, ne veljajo siceršnji poslovniški roki. Tudi namen za danes sklicanih sej komisije za nadzor javnih financ in komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki ju vodita opozicijski poslanki, je po mnenju Godčeve "blokirati obravnavo nujnega postopka zakona o Skoku". Vrečkovi je očitala, da je pa ne moti, da na sejo omenjenih komisij, ki sta sklicani po današnji izredni seji DZ, vabljeni ne bodo mogli priti.

Jelka Godec
Jelka Godec
FOTO: Bobo

"Delate popolnoma vse, da nagajate sprejemanju zakona po nujnem postopku," je dejala Godčeva in spomnila tudi na vložen predlog za javno razpravo, o katerem bo moral odbor na današnji seji na zahtevo opozicije prav tako odločiti.

"Mi nič ne blokiramo, mi ne nagajamo," pa je odvrnila Vrečkova in poudarila, da je naloga opozicije nadzirati in preverjati. Pojasnila je, da nujnemu postopku nasprotujejo, saj je ključno, da se opravi širša razprava in vključi strokovno javnost, ki po njenih navedbah prav tako nasprotuje nujnemu postopku. Spomnila je tudi na številne pripombe na zakonski predlog iz stanovskih organizacij in zakonodajno-pravne službe. Po besedah Vrečkove je namen zakonskega predloga zagotoviti političen vpliv na državno tožilstvo.

Tudi Tina Brecelj (Levica) je v izjavi za medije poudarila, da Skok ne prinaša rešitve za težave, ampak prinaša "nove table, nova imena sodišč in - kar je še bolj zaskrbljujoče - direkten poseg politike v kadrovanje".

Asta Vrečko , Matjaž Han in Meira Hot
Asta Vrečko , Matjaž Han in Meira Hot
FOTO: Bobo

Kot je na kolegiju dejala Elena Zavadlav Ušaj (Demokrati), pa zahteva za ponovno odločanje kaže na to, da se želi preprečiti čimprejšnje sprejetje in uveljavitev zakona, "da ne bo potem prišlo do realizacije in preganjanja tistih, ki jih bo ta zakon preganjal in se bo pokazalo, kje in koliko je korupcije".

Tudi Katja Kokot (Resnica) je podprla nujni postopek, saj da ne želijo, da mandat mine brez rezultatov, kot je prejšnji.

Borut Sajovic (Svoboda) pa je nasprotno opozoril, da je treba zakone "bolj domisliti, bolj izpiliti, vključiti strokovno javnost".

Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa je v današnji izjavi za medije na kritike glede nujnega postopka odgovoril, da bi moral biti ta zakon sprejet že pred letom dni. Poudaril je, da so mednarodne institucije Slovenijo opozarjale na problem s korupcijo in kriminalom, a se "ni nič zgodilo". "Ta zakon bi moral že včeraj delovati, biti efektiven. Slovenija vsako leto izgubi 3,5 milijarde evrov BDP, to pomeni manj vrtcev, manj šol, manj bolnišnic, manj cest, manj socialne podpore," je dejal.

Tistim, ki zakonu očitajo, da je nekakšna fasada za širjenje političnega vpliva na postopek izbire tožilcev, je odgovoril, da niso razumeli smisla zakona. Na današnji seji odbora za pravosodje pričakuje predstavitev mnenj vseh deležnikov v sodstvu, konstruktivno razpravo, ki bo najbrž dolga. Zatrdil je tudi, da so pri pripravi predloga upoštevali precej pripomb tako vrhovnega sodišča kot tožilstva.

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KOMENTARJI22

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B1964
18. 09. 2026 15.55
Gremo,akcija čim prej Horvata,vrtovca Tonina.....jaklina Hajdinjak...in vse druge ki so za kaj krivi v tej vladi,jansho ne pozabit pripeljati pred sodišče
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+1
1 0
Slovenska pomlad
18. 09. 2026 15.50
Sam zaupam samo Stevanoviću,Mijiću in Janši.
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+0
1 1
daedryk
18. 09. 2026 15.43
Zločincev se najbolj boji policija, vojne pa vojska. Slovenija je taka bolj proleterska dežela.
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0 0
ho?emVšolo
18. 09. 2026 15.38
Zakon o skoku primeren in na nivoju predsedujočemu, torej Zoranu Stevanoviču. Jasno je, v katero smer bo vlada peljala zakone.
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+1
3 2
šahist
18. 09. 2026 15.37
Popravek - ne pod gradom, ampak pod gasom
Odgovori
0 0
šahist
18. 09. 2026 15.35
Smešno in hkrati žalostno. Resnica ima pet poslancev. 1. Stevanović, do sedaj štiri tožbe, streljanje pod gradom, ko je bil v policiji, grožnja s smrtjo, goljufija pri sposoji denarja, kot garancijo dal avto od kolega, po mojem mijicev,.... 2. Mijic, neplačila delavcev, dolg državi, spreminjanje svojih podjetij, težek goljuf..... 3. Kokot, vplivanje na zakon o veterini po svojih željah.... 4. Pišek, laganje o poskusu podkupovanja, njemu kot sitni ribi bi naj ponujali hišo in milijone evrov za glasove- Resnica, stranka lažnivec, goljufov......
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+2
3 1
zmerni pesimist
18. 09. 2026 15.29
Če mačku stopiš na rep zacvili
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+0
1 1
Slavko BabIč
18. 09. 2026 15.28
SKOK a gremo sedaj takoj po Tunina v BruselJ??!!!
Odgovori
+5
6 1
mentos12
18. 09. 2026 15.36
Jih je že pred njim cela četa iz golobajz črede. Te je treba obravnavati prednostno,zaradi hude korupcije in lopovščine največjih razsežnosti v Sloveniji doslej.
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-3
0 3
4870
18. 09. 2026 15.47
Tvojega idola Janeza v lopovščini še dolgo ne bo nobeden prehitel😉
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
18. 09. 2026 15.27
grozilda, a smo v vrtcu, da si nagajamo???
Odgovori
+2
2 0
B1964
18. 09. 2026 15.24
Jelka Godec ti si sprepita,malo se kontroliraj
Odgovori
+5
5 0
4BIDEN
18. 09. 2026 15.21
Veter se je obrnil, in piha v drugo stran že od tm nekje 21. Junija
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-2
0 2
JApajaDAja
18. 09. 2026 15.18
levica bo še kako na okopih....intervju na info 360 s smodejem.....
Odgovori
+0
1 1
Bella Ciao1
18. 09. 2026 15.18
Bobnarca, Musarca, Šetinčka so zdaj ponosne, ko je vlada po njihovem okusu in poštenosti????
Odgovori
+1
2 1
Sirhakel77
18. 09. 2026 15.16
Hahaa Sajovic pravi, da je treba vključiti strokovno javnost. On kdo sp šp njegovem mnenju strokovna javnost ?
Odgovori
+0
2 2
Bella Ciao1
18. 09. 2026 15.15
In kako bo ta njihova policija ukrepala npr proti vodstvu NSi, ki je zdaj kompletno na zatožni klopi? In taki bi nam radi govorili kaj je prav???? Kako proti Mijiću, proti ministru za trenje jajc sodnikom????
Odgovori
+4
4 0
Bella Ciao1
18. 09. 2026 15.13
Zgagarji izpred volitev zdaj želijo svojo s s policijo.
Odgovori
+1
2 1
Desniprepad
18. 09. 2026 14.49
Kja bo ta SKOK počel. SKOK – Služba za Kritje Oblastnih Kadrov ali SKOK – Selektivno Kaznovanje Opozicije in Kritikov. SKOK – Svoje Kraje Opravičujemo Kolektivno SKOK – Skrivamo, Kar Oblasti Kvari ugled KOK – Strankarska Komisija za Opravičevanje Korupcije KOK – Strankarska Komisija za Opravičevanje Korupcije nekaj od tega bo ali pa kar vse
Odgovori
+0
2 2
ArkaMast
18. 09. 2026 14.45
Kako bi lahko sploh kaj zaupal tej Mijić-Stevanović koaliciji?!
Odgovori
+3
4 1
Oknaj 4
18. 09. 2026 14.39
Ta vlada se za razliko od prejšnje ne sklicuje na neke ( Golobove ) časovnice .
Odgovori
-2
1 3
Desniprepad
18. 09. 2026 14.56
Časovnice morajo biti, nota vlada naj dajo vse kar na leto 2081 bo kar vredu takrat ziher ne bom več živ pa še popolni sončni mrk bo takrat pri nas
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+0
1 1
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