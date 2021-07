'Pred očitno pestro sezono v gorah pozivamo k upoštevanju osnovnih pravil gorništva'

Včeraj je policijski helikopter z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah na Brniku trikrat poletel na pomoč v gore. Planinka je na Kriški gori zdrsnila na strmi poti. Moškega, ki se je poškodoval pri padcu na melišču, so reševali na Bavškem Grintavcu. V tretjem primeru pa so z območja Brane rešili dva izgubljena in neprimerno opremljena planinca, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Tudi petek in sobota nista minila mirno. Dežurna brniška ekipa je s policijskim helikopterjem reševala sedemkrat. V petek je na območju Kobale dvakrat reševala jadralna padalca. V Kobaridu se je tuja državljanka poškodovala pri soteskanju. Na Mangartu pa so pomagali planinki, ki je z otrokom obstala pred večjim snežiščem, o čemer smo poročali že včeraj.

Na začetku je na mestu premislek oziroma vprašanje, kako smo fizično pripravljeni, ali imamo dovolj kondicije, da bomo zmogli priti na vrh. Bolj kot to pa, ali nam bo ostalo dovolj moči za sestop v dolino. Reševalci namreč pogosto rešujejo obnemogle planince, ki so precenili svoje sposobnosti, in se zaradi izčrpanosti niso zmogli vrniti.

V gorah so razmere zahtevne, kar je treba upoštevati pri izbiri cilja in pri pripravi, kako ga bomo dosegli

V soboto se je na Storžiču zaradi odloma kamenja poškodovala planinka. Druga planinka se je spotaknila na kamenju in padla pri sestopu s Špika. V tretjem reševanju pa je ekipa z območja Triglava rešila dve tuji planinki. "Nesreč je bilo še več, saj so gorski reševalci reševali tudi na klasičen način," so zatrdili na PU Kranj in ob tem opozorili: "Pred očitno pestro poletno sezono v gorah znova pozivamo k previdnosti in upoštevanju osnovnih pravil gorništva."

Obnemoglost je večkrat povezana tudi s slabo pripravo na turo. Hribolazci ne poiščejo natančnih informacij, kam se podajajo, kje točno poteka pot in kako zahtevna je. To je pogost scenarij tistih, ki v upanju, da bodo hitreje prišli na vrh ali sestopili, iščejo bližnjice. A bližnjica je lahko tudi 'daljšnica'. Hitro se lahko zgodi, da izgubijo orientacijo in zaidejo. Iskanje prave poti jih izčrpa do te mer, da ne zmorejo nadaljevati. Ali pa se naenkrat znajdejo v težkem, skalnatem terenu, ki mu niso kos. Zato policija in Planinska zveza Slovenije (PZS) poudarjata in priporočata, da se držimo označenih poti. Če se nam kljub vsemu zgodi, da skrenemo, se vrnimo nazaj po isti poti in poiščimo zadnjo markacijo.

V brezizhodnem položaju se lahko znajdemo tudi, če preveč verjamemo navigaciji. Na ta problem so že lani opozorili gorski reševalci, ko sta zašla planinca, ki sta se zanašal zgolj na izrisano pot na telefonu in ne na 'zdravo pamet'. Sledila sta opuščeni pastirski poti na Veliko planino, ki je bila zaraščena, težko prehodna, na več mestih se je izgubljala. Na koncu sta obtičala na ostrem skalnem grebenu in nista mogla ne naprej ne nazaj, nam je takrat pojasnil Franc Miš iz Gorske reševalne službe Kamnik, ki je skupaj s kolegom Janezom Ažmanom reševal izgubljenca. "Gorski reševalci opozarjamo, ne sledite slepo navigaciji. Ta je danes dostopna skoraj povsod, vendar brez uporabe razuma, ki ga nam je dala mati narava, se hitro zalomi," je takrat izpostavil Miš.