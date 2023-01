Pred odhodom na turo še enkrat preverite vremenske razmere

Kot so sporočili iz Arsa, se okoli 90 odstotkov plazovnih nesreč zgodi, ko nekdo sproži plaz. Plazovi se največkrat zgodijo na pobočjih z naklonom med 30 in 45 stopinj. Do največ nesreč pa pride na osojnih legah. Ob tem na agenciji poudarjajo, da je za reševanje ključnih prvih 15 minut, saj je takrat od 80 do 90 odstotkov ponesrečencev še živih.

Na previdnost v gorah v zimskih razmerah pa opozarja tudi gorski reševalec, alpinistični inštruktor in strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi. Po njegovih besedah je zdrs eden od najpogostejših vzrokov nesreč pozimi v gorah, pri vsakem vzponu se zato morata upoštevati varnost in težavnost. Dolgoročno in tik pred načrtovano turo pa je treba preveriti tudi vremenske razmere.

Pred odhodom na zimsko turo je po njegovih besedah treba poskrbeti za pravilno rabo gorske opreme, dobro pripravljenost, ustrezno znanje in izkušnje, primerna oblačila in ustrezno napolnjen nahrbtnik. Previdnost svetuje predvsem pri uporabi derez. Male derezice priporoča za sredogorje, medtem ko so za visokogorje primerne le 12-zobe dereze v kombinaciji s cepinom. Za še varnejši korak v gorah v času zimskih razmer pa Šerkezi priporoča tudi vključitev v katero od planinskih društev.

Nevarnost proženja snežnih plazov je 3. stopnje

Meja sneženja se je v noči na ponedeljek spustila do nižin. V gorah je zapadlo od 30 do 60 cm snega, pravijo na Arsu. Sprva je bil v sredogorju sneg bolj moker, potem pa vedno bolj suh. V zavetrnih legah je sneg rahel in se globoko predira, na vetru izpostavljenih mestih je veter sneg prenašal in gradil nove klože. Sneg se je razmeroma slabo sprijel s podlago, obenem so v stari snežni odeji prisotne šibke plasti, zato je snežna odeja precej nestabilna, pojasnjujejo na Arsu.