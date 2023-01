Pred Pirc Musarjevo žreb, ki bo odločil o trajanju mandatov članov sveta RTVS

Nataša Pirc Musar bo žreb opravila javno, v navzočnosti medijev in v neposrednem prenosu na uradni spletni strani predsednice države, so sporočili iz njenega urada. Predsednica republike bo iz bobna eno za drugo naključno izvlekla 17 kroglic. Prvih devet izvlečenih kroglic bo predstavljalo upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. Naslednjih osem izvlečenih kroglic pa bo predstavljalo upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let.

Novela določa, da se bo moral novi svet zavoda konstituirati najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. Ko bo svet ustanovljen, začne teči 15-dnevni rok, v katerem mora v. d. generalnega direktorja zavoda sklicati prvo sejo sveta. Svet mora v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika uprave zavoda.